В Астане планируют построить 27 школ до 2021 года

«В настоящее время совместно с частными инвесторами введется строительство 9 детских садов общей стоимостью свыше 5 млрд тенге. Хотелось бы сказать, что в последнее время частные инвесторы, малый бизнес активно участвуют в развитии дошкольного образования, как на прямой основе, так и с использованием государственного частного заказа. Общий результат - рост детских садов более чем в 2 раза. У нас сейчас 188 частных детских садов, почти в 2 раза больше, чем государственных», - сказал он на пресс-конференции в СЦК, посвященной реализации программы «Рухани жаңғыру» в Астане.

По словам Исекешева, это позволило охватить почти 80% детей дошкольного возраста. Как отметил градоначальник, в столице наблюдается прирост школьник. Он добавил, что в 2011 году в астанинских школах училось почти 75 тысяч детей, за 7 лет количество выросло в 2 раза и составляет 143 тысячи.

Аким отметил, что сейчас в городе ведется работа по строительству нескольких десятков школ: «Мы сейчас по поручению президента составили специальную программу, в том числе и по строительству школ: в ближайшие 3 года планируется построить 27 школ и 10 пристроек, чтобы обеспечить быстрый прирост притока детей в школы. Также внесены изменения в СНИП, что позволит оптимизировать затраты на 10-15%».