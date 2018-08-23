128 казахстанцев получили стипендию «Болашак»

Решением республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом стипендия присуждена 128 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира, сообщается на официальном сайте президента РК.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова на заседании комиссии отметила, что за 24 года существования программы «Болашак» было присуждено порядка 13 тыс. стипендий и подготовлено более 10 тыс. компетентных кадров, работающих в различных отраслях.

«Стипендия «Болашак» показала свою эффективность в обеспечении материальных и нематериальных выгод от вложенных инвестиций. Страна получила высококлассных специалистов для всех секторов экономики. К примеру, выпускниками программы в области кардиохирургии бесплатно проведено более 32 тыс. операций. Стоимость одной операции варьируется от 300 тыс. до 10 млн тенге», – говорится в сообщении.

Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году. Целью программы является подготовка высококвалифицированных кадров в приоритетных секторах экономики Казахстана. По программе «Болашак» студентам, изъявившим желание обучаться в лучших образовательных учреждениях мира, полностью оплачивается учеба. Специалист после окончания образования должен вернуться в Казахстан и в течении нескольких лет работать по специальности.