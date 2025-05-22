Судья по делу об убийстве Шерзата Полата потребовал от прокуратуры проверить видеозапись с заседания

В четверг, 22 мая, во время судебного разбирательства по делу об убийстве Шерзата Полата судья Ержан Жанузаков вынес решение по распространяющейся видеозаписи с судебного заседания и потребовал обратить на нее внимание прокурора Алматинской области.

Накануне в соцсетях стала распространяться видеозапись, сделанная с прямого эфира судебного заседания. На этом видео после того, как судья объявил уход суда на обеденный перерыв, слышен разговор двух мужчин, один из них, предположительно, сказал своему собеседнику, что «ему не будут задавать много вопросов» и что он «поговорил».

«В связи с этим суд вынес решение. Прокурор должен проверить достоверность этой записи, узнать участников диалога и понять смысл их слов, а затем принять законные меры», - объяснил Жанузаков.

Также судья сообщил, что привлек к дисциплинарным наказаниям технических сотрудников из-за того, что они не отключили вовремя прямой эфир 29 апреля, в ходе которого стали видны лица некоторых подсудимых.

На судебном процессе завершен допрос всех подсудимых. Никто из них не признался в нанесении ножевого ранения Шерзату Полату. Часть из них – Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Равиль Сакиев и Нурбол Токтаубаев – признались, что «пинали» и «несколько раз били» лежащих дядю подростка Нурканата Гайыпбаева и Шерзата Полата. Все они утверждают, что делали это в состоянии «гнева» или в целях «самозащиты». Другие же – Думан Искак, Дархан Аскентай, Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет – сказали, что не участвовали в драке и никому не причинили ущерба.

Всего на скамье подсудимых – девять человек, все они обвиняются в хулиганстве. Двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на совершение преступления и убийство. По версии обвинения, убийство непосредственно совершил Шынасыл. Помимо хулиганства, Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Несовершеннолетний Думан Искаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления.