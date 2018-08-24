Мир за ночь. 23-24 августа 2018 года

В квартире бывшего президента Аргентины прошли обыски, ее обвиняют в коррупции. В центре Москвы мужчина открыл стрельбу по двум полицейским, одного ранил. Авиакомпании Air France и British Airways прекращают авиасообщение с Ираном. Time внес московский парк «Зарядье» в список 100 лучших мест мира 2018 года. Google вслед за Facebook удалила аккаунты, связанные с Ираном.

Полиция провела обыски в апартаментах бывшего президента Аргентины Кристины Элисабет Фернандес де Киршнер, которую обвиняют в коррупции. Поскольку бывший президент является действующим сенатором, у нее есть иммунитет от наказания в виде тюремного заключения, однако иммунитетом от судебного расследования она не обладает.

13 августа в Буэнос-Айресе начался суд по делу о коррупции, в которой обвиняют бывшего президента Аргентины. Она явилась в зал суда, но отказалась давать показания, назвав все обвинения в свой адрес ложными и политически мотивированными. Всего по делу проходят 15 человек, в числе которых бывшие чиновники администрации Киршнер и бывшие руководители крупных компаний, получавших государственные подряды.

В центре Москвы мужчина беспричинно открыл стрельбу по двум полицейским. Он ранил одного полицейского, но был ранен ответным огнем и обезоружен. Злоумышленник был госпитализирован. Позже следственный комитет России опубликовал видео нападения на полицейских. На нем видно, как в течение 30 секунд нападавший хаотично отстреливался от правоохранителей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, нападавшим оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии. По данным СМИ, он скончался в реанимации. Пострадавшему полицейскому, который получил ранение в ногу, оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Французская компания Air France и британская British Airways в сентябре прекратят авиасообщение с Ираном. В обеих авиакомпаниях заявили, что соответствующее решение было принято по экономическим соображениям. «Мы прекращаем осуществлять полеты в Тегеран с 18 сентября. Сейчас нет такого числа бронирований, которое соответствовало бы нашим ожиданиям»,— сказали в Air France.

9 мая президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) об урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций и восстановлении против Ирана экономических санкций. Первая часть санкций вступила в силу 7 августа, вторая, как ожидается, начнет действовать с 5 ноября.

Американский журнал Time внес московский парк «Зарядье» в список 100 лучших мест мира 2018 года. Парк попал в категорию мест, которые рекомендуется посетить. «Большие общественные парки были главной особенностью советских городов — центральные, но при этом величавые и формальные — они не имеют ничего общего с «Зарядьем», первым масштабным парком, построенным в Москве за последние 50 лет»,— написал обозреватель журнала Карл Вик. Парк «Зарядье» площадью 14 га находится на территории бывшей гостиницы «Россия» возле Кремля. Его строительство началось в 2014 году и закончилось осенью 2017 года.

Корпорация Google удалила 58 аккаунтов, связанных с государственной телерадиокомпаней Ирана. «Мы выявили и закрыли несколько аккаунтов, связанных с организацией «Голос Исламской Республики Иран», которые скрывали свою связь с ней, в том числе при обмене англоязычным политическим контентом в США»,— рассказали в Google. В частности, было удалено 39 каналов YouTube, общее число просмотров которых составляло 13 тыс. 466. Также Google удалил шесть аккаунтов на сайте Blogger и 13 аккаунтов в Google+.

Ранее Facebook удалил 652 связанных с Ираном аккаунтов. Их целевой аудиторией соцсеть считает пользователей интернета на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки, в Великобритании и США.