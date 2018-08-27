Политолог стал внештатным советником Дархана Калетаева
  • 330
Айдос Сарым назначен советником министра общественного развития
фото с сайта министерства общественного развития РК

Известный политолог, государственный и общественный деятель Айдос Сарым стал внештатным советником министра общественного развития РК Дархана Калетаева, сообщается на сайте ведомства.

Айдос Сарым в разные годы работал советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, возглавлял департамент внутренней политики Атырауской области, заведовал сектором Администрации президента РК, был пресс-секретарем, советником партии «Ак жол», заместителем главного редактора газеты «Жас Алаш», а также советником директора Национальной библиотеки РК.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Астане оштрафовали мужчин, переплывших улицу на лодке во время ливня
Новости
Представители акимата Алматы не явились в суд по иску об отказе в проведении митингов
Новости
Назарбаев считает необходимым повышать зарплаты госслужащим
Новости
При обыске у бывшего ответсека министерства иностранных дел изъяли $1,5 миллиона
Новости
В Алматы монополисты необоснованно завышали цены на комуслуги
Новости
С сентября три казахстанские автодороги станут платными