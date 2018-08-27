Айдос Сарым назначен советником министра общественного развития

Известный политолог, государственный и общественный деятель Айдос Сарым стал внештатным советником министра общественного развития РК Дархана Калетаева, сообщается на сайте ведомства.

Айдос Сарым в разные годы работал советником Главного управления архивами и документацией РК, научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, возглавлял департамент внутренней политики Атырауской области, заведовал сектором Администрации президента РК, был пресс-секретарем, советником партии «Ак жол», заместителем главного редактора газеты «Жас Алаш», а также советником директора Национальной библиотеки РК.