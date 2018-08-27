Казахстану нужен новый горнолыжный курорт, считают в МКС

«Сегодня Шымбулак – это жемчужина горнолыжного туризма нашей страны, но, к сожалению, рекреационная нагрузка Шымбулака на сегодня такова, что больше, чем то количество, что сегодня Шымбулак принимает, он принимать, наверное, не должен. Может, но не должен, с учетом нагрузки на природу и так далее, на экологию. Поэтому нужен совершенно новый горнолыжный курорт, который сможет стать не региональным объектом, в объектов международного уровня», - сказал Кожагапанов после заседания межведомственной комиссии в Минюсте по обсуждению концепции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам туристской деятельности».

По его словам, местом строительства нового ГЛК может стать Тургенское ущелье в Алматинской области. Вице-министр напомнил, что еще в 1988 году французская компания по заданию правительства Казахской ССР приезжала и делала там расчеты. «В Тургенском ущелье есть замечательное место, которое может спроектировать трассы длинной более 90 км катания. На Шымбулаке сегодня – 12, 5 км протяженность трассы. То есть это уже международный уровень. Самая разная сложность трасс: для детей, семей, женщин. Красные, желтые, черные – для для сноуборда, лыж и так далее», - сказал Кожагапанов.

Он добавил, что уже привлечены консультанты, которые изучают этот вопрос, чтобы понять, «сколько нужно туда инвестировать, сколько мы сможем привлечь туда туристов и сколько эти туристы смогут потратить денег».

«В настоящее время есть три наиболее известные точки горнолыжного катания - это Альпы, куда входит Швейцария, Италия, Германии и так далее. В Америке – Колорадо, и именно по объему въездных туристов, иностранных посещений - это Сапоро (Япония). Посмотрев заключения наших экспертов, зарубежных, заключение есть и 1988 года, и есть заключение 2009 года, и позже, мы считаем, что у нашего Тургеня, у нашего Алматинского региона есть огромный потенциал для того, чтобы стать четвертой точкой мирового горнолыжного туризма», - заявил вице-министр.

Для этого, по его словам, нужны государственные инвестиции и развитая инфраструктура: дороги, сеть, канализация и так далее, чтобы бизнес готов был построить кафе, рестораны, гостиницы, визит-центр и др.

«По 10-ти направлениям бюджетные потери составят около 119 млрд тенге, но будет привлечено в виде инвестиций на эти же направления 1 трлн 427 млрд частных инвестиций - если это все будет реализовано», - уточнил Кожагапанов.