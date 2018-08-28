Украина закрыла свое представительство при органах СНГ

Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ, но сохраняет присутствие в Содружестве. Об этом, как сообщает БЕЛТА , заявил во вторник журналистам председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Мы с сожалением констатируем, что в августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах Содружества. Контакт у нас с Украиной остается. Мы его осуществляем в Минске через посольство Украины в Беларуси. Там выделен специальный сотрудник, и ничего трагического здесь я не вижу», - сказал Лебедев.

Он также сообщил, что Украине будет направлено приглашение для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября. «Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому мы приглашения и документы направляем во все государства, в том числе в Украину. А участвовать или не участвовать – это решение принимать руководству Украины», - пояснил он.

По информации главы исполкома, в повестку дня заседания Совета глав правительств войдет 15 вопросов, планируется подписание трех важных соглашений: по обеспечению готовности на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации последствий, о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях стран СНГ, об осуществлении совместной деятельности в области использования космического пространства в мирных целях.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ. В частности, он предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске».