Президент Украины объявил о начале выхода страны из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств, сообщают РИА Новости со ссылкой на выступление Порошенко на одиннадцатом киевском форуме по безопасности.

По данным информагентства, Порошенко предложил «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске». Кроме того, президент поручил инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, «на предмет соответствия национальным интересам».

Агентство также сообщает, что президент пообещал внести в Раду проект о немедленном прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

По его словам, в силе останутся пункты документа, в которых отмечается, что стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ». Как заявил Порошенко, этот договор несовместим с национальными интересами Украины и реализацией ее «права на самооборону».

Киев в феврале 2014 года отказался от дальнейшего председательства в СНГ. В марте 2014 года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.

В СНГ входят 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан; Украина и Туркменистан являются ассоциированными членами. В 2009 году после войны в Южной Осетии Грузия прекратила членство в организации.