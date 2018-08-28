IP-адреса и номера телефонов будут передаваться на основании судебного решения
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Telegram будет передавать спецслужбам данные пользователей
фото с сайта ria.ru

Telegram внес изменения в политику конфиденциальности, согласно которым теперь спецслужбы смогут получить на основании решения суда IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в терроризме.

«Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваемый в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», - говорится в соответствующем пункте.

При этом указывается, что пока таких случаев не было.

«Мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных. В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - написал в своем канале основатель Telegram Павел Дуров.

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