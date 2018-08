Мир за ночь. 28-29 августа 2018 года

В сентябре в Брюсселе пройдут переговоры с участием представителей Евросоюза, а также министров торговли США и Японии, на которых будет обсуждаться поведение Китая в международной торговле, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg. После этого планируется еще порядка десяти встреч на высоком уровне с целью «снизить противоречия в торговле». Кроме того, Евросоюз после встречи в Брюсселе представит план по реформированию международной организации. В частности, ЕС намерен сделать торговые переговоры более гибкими, а систему разрешения торговых споров более прозрачной, а также снизить торговые издержки. Тема реформирования ВТО стала актуальной из-за поведения Китая и США. Китай, пишет агентство, допускает «злоупотребления в торговле», а власти США при Дональде Трампе объявили об одностороннем повышении тарифов на китайские товары, что спровоцировало ответные меры со стороны Пекина. Все это делалось в обход ВТО.

Министр окружающей среды Франции Николя Юло во время выступления в прямом эфире радиостанции France Inter объявил о своей отставке, сообщает Русская служба ВВС. «Я собираюсь принять... самое сложное решение в моей жизни. Я решил покинуть правительство», - сказал он в прямом эфире. По его словам, оставить пост министра он решил в связи безуспешными попытками добиться продвижения в решении ряда экологических проблем, в том числе, потому что меры по борьбе с изменением климата у правительства Франции все время оказывались в конце списка приоритетов. По словам Юло, в правительстве он чувствовал себя в одиночестве и не видел никакой реальной поддержки. Он подчеркнул, что решение об отставке было принято внезапно, о своем решении он не говорил ни президенту страны Эммануэлю Макрону, ни премьеру Эдуару Филиппу из опасений, что они могут попытаться переубедить его и уговорить отказаться от отставки. Николя Юло – один из самых популярных министров в правительстве Франции, а его отставка – серьезный удар по правительству и позициям Макрона, чей рейтинг сейчас находится на довольно низком уровне.

Президент США Дональд Трамп обвинил Google в подтасовке результатов при поиске новостей про него, пишет газета «Коммерсантъ». «Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая телекомпания CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?», - написал Трамп в своем Twitter. Он считает, что 96% результатов по запросу его персоны – это ссылки на национальные СМИ, разделяющие левые политические взгляды, и что Google и некоторые СМИ «подавляют» голоса консерваторов и скрывают «хорошую информацию и новости». Президент США заявил, что это очень серьезная ситуация, которую необходимо рассмотреть. Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они распространяют «фейковые новости», в частности, обвинения были в адрес CNN, The New York Times, ABC, NBC и The Washington Post.

Президент Бразилии Мишел Темер направляет войска в приграничный с Венесуэлой штат Рораймаи из-за наплыва мигрантов из этой страны. Как сообщает ТАСС, с соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, которое продемонстрировало в прямом эфире государственное телевидение. По словам президента, это решение призвано «гарантировать безопасность бразильских граждан и венесуэльских мигрантов, которые бегут из этой страны в поисках убежища в Бразилии» и «дополнить» гуманитарную деятельность, которую Бразилия осуществляет уже несколько месяцев. Темер также заявил, что поток мигрантов, прибывающих в Рорайму, является результатом «ужасных условий, в которых приходится жить венесуэльцам». «Эта трагическая ситуация сегодня затрагивает почти всю Южную Америку», - добавил он. Ранее, 18 августа, группа жителей города Пакараима в штате Рорайма разгромила палаточный лагерь, в котором проживали венесуэльские мигранты. Столкновения начались после того, как четверо мигрантов избили и ограбили бразильского пожилого торговца. В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств.

США начнут выводить войска из Сирии только после разгрома боевиков ИГ и оживления женевского процесса, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. «Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем снижать число наших вооруженных сил», - цитирует Мэттиса «РИА Новости». В апреле президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести американских военных из Сирии. В конце июля французский бригадный генерал Фредерик Парисо заявил, что военная операция коалиции во главе с США против группировки «Исламское государство» в Сирии продлится еще минимум два-три месяца. США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Ираке, а также в Сирии.

Компания Facebook поставила цель сократить выбросы своими предприятиями вредных газов, вызывающих парниковый эффект, на 75% и полностью перейти на возобновляемые источники энергии к концу 2020 года. «Сегодня мы берем на себя обязательство сократить выброс парниковых газов на 75% и обеспечивать функционирование наших глобальных операций на 100% из возобновляемых источников энергии к концу 2020 года», - цитирует компанию агентство ТАСС. С 2013 года компания заключила контракты на закупку свыше 3 ГВт электроэнергии, полученных за счет солнечных батарей и ветряных электростанций. Более 2500 ГВт из этого объема пришлось на последний календарный год. В 2017 году Facebook перевела на 50% свои предприятия на возобновляемые источники энергии.