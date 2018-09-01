Заняться развитием Туркестана поручил правительству Назарбаев

Парламент Казахстана должен принять законы, которые обеспечат полноценную работу преобразованных территориально-административных единиц. А правительству и бизнесу необходимо уделить должное внимание строительству и становлению нового областного центра Туркестанской области. Об этом в субботу в ходе открытия парламентской сессии заявил Нурсултан Назарбаев.

«В июне текущего года Шымкенту придан статус города республиканского значения, образована новая Туркестанская область. Создание нового областного центра в сакральном городе Туркестан является символом возрождения исторического значения края в качестве самостоятельного административного центра. Правительству и министерствам необходимо уделить должное внимание строительству, становлению областного центра. Казахстанскому бизнесу надо тоже принять участие в этой работе. Я думаю, всем нам. Я тоже собираюсь там быть, вместе с нашими руководителями разобраться», - заявил Назарбаев.

Он выразил уверенность, что в скором времени Казахстан получит новый развитый областной центр и новую точку роста нашей экономики и бизнеса.

«В ближайшее время на рассмотрение парламента будут внесены законопроекты, которые позволят обеспечить полноценную работу преобразованных административно-территориальных новых единиц. Они потребуют оперативной проработки, принятия конкретных мер, переселение областного центра из города Шымкент в Туркестан», - подчеркнул глава государства.

Конечной целью всех поручений, данных на открытии парламентской сессии, отметил Назарбаев, является улучшение благосостояния народа и дальнейшее развитие.

«Достижение этой цели напрямую зависит от незыблемости нашего экономического и политического социального и духовного единства, что налагает огромную ответственность и на народных избранников. Оправдывайте надежды народа, работайте во благо стабильного и динамичного развития Казахстана», - резюмировал президент.

Напомним, указ о создании Туркестанской области глава государства подписал 19 июня 2018 года.