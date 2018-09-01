Парламент законодательно обеспечит полноценную работу новых административно-территориальных единиц
  • 235
Заняться развитием Туркестана поручил правительству Назарбаев
ФОТО С САЙТА OTYRAR.KZ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Парламент Казахстана должен принять законы, которые обеспечат полноценную работу преобразованных территориально-административных единиц. А правительству и бизнесу необходимо уделить должное внимание строительству и становлению нового областного центра Туркестанской области. Об этом в субботу в ходе открытия парламентской сессии заявил Нурсултан Назарбаев.

«В июне текущего года Шымкенту придан статус города республиканского значения, образована новая Туркестанская область. Создание нового областного центра в сакральном городе Туркестан является символом возрождения исторического значения края в качестве самостоятельного административного центра. Правительству и министерствам необходимо уделить должное внимание строительству, становлению областного центра. Казахстанскому бизнесу надо тоже принять участие в этой работе. Я думаю, всем нам. Я тоже собираюсь там быть, вместе с нашими руководителями разобраться», - заявил Назарбаев.

Он выразил уверенность, что в скором времени Казахстан получит новый развитый областной центр и новую точку роста нашей экономики и бизнеса.

«В ближайшее время на рассмотрение парламента будут внесены законопроекты, которые позволят обеспечить полноценную работу преобразованных административно-территориальных новых единиц. Они потребуют оперативной проработки, принятия конкретных мер, переселение областного центра из города Шымкент в Туркестан», - подчеркнул глава государства.

Конечной целью всех поручений, данных на открытии парламентской сессии, отметил Назарбаев, является улучшение благосостояния народа и дальнейшее развитие.

«Достижение этой цели напрямую зависит от незыблемости нашего экономического и политического социального и духовного единства, что налагает огромную ответственность и на народных избранников. Оправдывайте надежды народа, работайте во благо стабильного и динамичного развития Казахстана», - резюмировал президент.

Напомним, указ о создании Туркестанской области глава государства подписал 19 июня 2018 года.

Свежее из этой рубрики
Назарбаев поручил рассмотреть поправки по вопросам туристической деятельности до конца года
Новости
Не затягивать принятие законопроекта по внедрению новой модели ГОБМП попросил Назарбаев
Новости
Эффективную систему управления общедомовым хозяйством создадут в Казахстане
Loading...
Просматриваемые
Новости
С сентября три казахстанские автодороги станут платными
Новости
Представители акимата Алматы не явились в суд по иску об отказе в проведении митингов
Новости
В Алматы монополисты необоснованно завышали цены на комуслуги
Новости
ДВД Алматы ищет операторов в службу «102»
Новости
Землетрясение силой 4 балла ощущалось в Алматы
Новости
В Казахстане только два туалета соответствуют мировым стандартам