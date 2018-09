Мир за ночь. 2-3 сентября 2018 года

США предложили Палестине создать конфедерацию с Иорданией, Франция признала победу Асада в Сирии, в Египте нашли остатки деревни дофараоновой эпохи, в Санкт-Петербурге погиб основатель первого в СССР музея The Beatles, а в Нью-Йорке закрылась газета The Village Voice.

На переговорах по урегулированию арабо-израильского конфликта представители Белого дома предложили лидеру Палестины Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией, сообщает РБК. По словам Аббаса, старший советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и cпецпредставитель Вашингтона Джейсон Гринблатт выступили с предложением отказаться от решения конфликта путем создания независимого арабского государства. Вместо этого была высказана идея создать конфедерацию Палестины и Иордании со столицей в Аммане. «Посланники США спросили меня, верю ли я в возможность конфедерации с Иорданией. Я ответил да, но я хочу увидеть трехстороннюю конфедерацию с Иорданией и Израилем. (…) После я спросил, могут ли израильтяне принять такое предложение», - заявил Аббас. Власти Иордании в свою очередь отреагировали на предложение Белого дома заявлением, в котором подчеркивается, что Амман по-прежнему выступает за создание независимого арабского государства. «Создание конфедерации – этот вопрос, который мы не согласны обсуждать. Наша позиция осталась неизменной – создание двух государств со столицей палестинского государства в Иерусалиме», - говорится в заявлении. Идея о создании конфедерации Палестины и Иордании неоднократно высказывалась различными сторонами, участвующими в процессе арабо-израильского урегулирования.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал, что президент Башар Асад победил в гражданском конфликте в Сирии. «Асад выиграл войну. Мы должны признать это», - цитирует главу французского МИД «РИА Новости». При этом он отметил, что президент Сирии добился победы в войне, но не мира. Для этого Дамаску нужно «политическое решение при участии международных посредников». Министр добавил, что даже если правительственным войскам удастся вернуть провинцию Идлиб под свой контроль, это не решит проблем, спровоцировавших конфликт. Ле Дриан подчеркнул, что западная коалиция готова нанести удары по арабской республике в случае использования правительственными войсками химического оружия против мирного населения в Идлибе. Франция, по его словам, будет способствовать мирному решению конфликта в Сирии в рамках обсуждения в Генассамблее ООН. Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, остающимся под контролем незаконных вооруженных формирований. Ранее там была создана зона деэскалации конфликта.

Нью-йоркская еженедельная газета The Village Voice закрылась спустя более 60 лет еженедельного выхода в печать. Как сообщает ТАСС, газета не смогла справиться с финансовыми трудностями, и ее владелец Питер Барби принял решение о закрытии издания. Минувшая пятница стала последним рабочем днем для редакции еженедельника. «Это печальный день для The Village Voice и для миллионов наших читателей. Хотя The Village Voice больше не будет печататься, мы предпримем усилия с тем, чтобы наше наследие продолжало вдохновлять все новые поколения читателей и авторов», - говорится в распространенном заявлении Барби. По его словам, сейчас ведется работа над созданием электронного архива всех номеров издания. The Village Voice, освещавшая преимущественно события культурной жизни Нью-Йорка, была основана в 1955 году. Со временем газета стала одним из самых известных изданий, пишущих об искусстве и культуре, журналисты которого трижды награждались Пулитцеровской премией. Газета также публиковала статьи на тему политики и различные журналистские расследования. В последние годы The Village Voice столкнулась с финансовыми трудностями из-за сокращения прибыли, получаемой от размещения рекламы в печатной версии издания. В связи с этим в прошлом году владелец газеты принял решение полностью оказаться от бумажной версии и публиковать новые статьи исключительно на интернет-сайте, однако ситуацию это не спасло.

В Петербурге умер основатель первого в СССР и крупнейшего в России музея The Beatles Николай Васин (известен как Коля Васин), сообщает РБК. Он погиб в петербургском торговом центре «Галерея». Друзья Васина сообщают, что это был несчастный случай. Коллекционеру было 73 года. Сейчас его коллекция, посвященная ливерпульской четверке, — «Храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона» — опечатана. Коля Васин родился в Ленинграде в 1945 году, в 1960-х начал увлекаться творчеством The Beatles, а в 1966 году переоборудовал свою квартиру в посвященный группе музей. Впоследствии в Ленинграде по инициативе Васина проводились концерты в честь дней рождения участников британского рок-коллектива. ​В 2007 году Васин выпустил книгу под названием «Рок на русских костях», где исследовал влияние The Beatles на советских музыкантов.

На севере Египта, в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия, найдены остатки деревни, построенной еще до правления фараонов, пишет газета «Известия». По данным министерства по делам древностей Египта, важность этого открытия в том, что эти находки, относящиеся к эпохе неолита, ранее не встречались на этой территории. Единственным найденным поселением этой эпохи является город Саис. «Находка позволяет археологам изучить доисторические общины, обитавшие в дельте Нила до начала правления первой династии фараонов (IV тысячелетие до нашей эры. — iz.ru)», - отметил глава сектора древнеегипетских памятников Айман Ашмави. На месте древнего поселения, по его словам, сохранились остатки стен зданий и хранилищ зерна, осколки сосудов, кости домашних животных, что свидетельствует о том, что древние египтяне знали основы сельского хозяйства.