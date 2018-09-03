Две волны похолодания с заморозками ожидаются в Казахстане в сентябре

Сентябрь в Казахстане будет пасмурным и дождливым. При этом ожидается две волны похолодания с ночными заморозками на севере, востоке и в центре республики, сообщает РГП «Казгидромет».

«Согласно долгосрочному прогнозу очередные две волны похолодания с ночными заморозками и осадками смешанной фазы (дождь с переходом в мокрый снег) в северной половине страны придутся на середину и преимущественно на третью декаду месяца. Лишь в западных и южных регионах сохранится преимущественно теплая погода без осадков с температурой воздуха днем 23-30 тепла», - говорится в прогнозе.

Пик похолодания ожидается на востоке республики 3-4 сентября, ночью здесь до +1+6°С, местами 3 мороза, днем +8+16°С.

По данным синоптиков, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, ниже нормы на 1°С в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории.

«Месячное количество осадков ожидается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях, около нормы – на остальной территории», - сообщается в прогнозе.