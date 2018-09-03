Министерство информации разъяснило акимату Алматы, как работать с журналистами

«По факту, изложенному в вашем обращении, была проведена работа разъяснительного характера с акиматом г. Алматы и даны рекомендации по повышению эффективности взаимодействия со средствами массовой информации», - сообщили агентству в МИК РК.

В министерстве также отметили, что в рамках внесенных изменений в закон РК «О средствах массовой информации» разработан и утвержден ряд правил и положений, направленных на взаимодействие госорганов со СМИ. В частности, утверждено типовое положение по пресс-службам, где определены функции и статус пресс-секретарей. «Согласно пп. 3) п. 8 главы 2 положения уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации осуществляет проведение временной или постоянной аккредитации журналистов и других представителей средств массовой информации, а также оказание им содействия для наиболее полного и широкого распространения информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности», - пояснили в министерстве.

При этом в ведомстве добавили, что «данные нововведения были разъяснены на совещании с ответственными секретарями и руководителями пресс-служб центральных государственных органов и направлены местным исполнительным органам».

10 августа в Алматы журналистов некоторых СМИ не пустили на заседание общественного совета по вопросам безопасности города с участием акима Бауыржана Байбека. 14 августа журналисты написали открытое письмо Байбеку, указав на незаконность действий его подчиненных.