Мир за ночь 3-4 сентября 2018 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему повезет, если бывший госсекретарь Джон Керри станет кандидатом на президентских выборах, сообщает РБК. «Я слышал, что Джон Керри, отец иранской сделки, которая сейчас уже аннулирована, думает о выдвижении кандидатом в президенты. Тогда мне повезло – при таком раскладе ситуация сложится очень хорошо для меня», - написал Трамп на своей странице в Twitter. Как сообщается, 31 августа в интервью телеканалу CBC Керри заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые планируется провести в 2020 году. По его словам, все разговоры о его участии в предвыборной гонке служат только для отвлечения внимания и «являются потерей времени». На данный момент нужно сфокусироваться на выборах в ноябре, на которых американцам предстоит переизбрать нижнюю палату конгресса и 35 сенаторов из 100, подчеркнул Керри. Бывший госсекретарь добавил, что он продолжит быть «активистом» и будет «дальше сражаться». «Сейчас наша страна и мир в состоянии кризиса», - сказал Керри. В 2004 году Керри принимал участие в президентских выборах – он был кандидатом от демократической партии. Тогда он проиграл республиканцу Джорджу Бушу.

Между тем Трамп предостерег власти Сирии, России и Ирана от «безрассудной атаки» в провинции Идлиб, сообщает газета «Коммерсантъ». «Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Россияне и иранцы сделают большую гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться!», - написал он на своей странице в Twitter. Ранее российские официальные лица, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, заявляли, что боевики в Идлибе планируют совершить провокацию с химическим оружием, которая станет поводом для очередного удара коалиции во главе с США по позициям сирийских войск. При этом сообщалось о похищении 50 детей для инсценировки жиматаки. По словам постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина, дети были похищены из разных сирийский деревень и поселков. «Есть предположение, что этих детей похищают для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе», - сказал Шульгин. Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес охарактеризовала заявления о том, что Венесуэла переживает гуманитарный кризис как попытку оправдать возможное внешнее вторжение в страну, сообщает агентство ТАСС. «Большинство тех, кто пересекает (границу) между Венесуэлой и Колумбией по мосту, являются колумбийцами. 52% приходят за покупками, и только 33% являются венесуэльцами», - заявила политик в понедельник, добавив, что различные силы пытаются представить ситуацию вокруг «нормальных миграционных потоков» как гуманитарный кризис. «Это уловка, призванная оправдать вторжение на национальную территорию», - отметила Родригес. Она подчеркнула, что власти Венесуэлы не допустят такого развития событий. В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном, в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении пересмотреть договорно-правовую базу с Россией, пишет газета «Коммерсантъ». «Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ. Этот анализ готовится. (…) То же самое должно быть сделано с Россией», - сказал Климкин в понедельник в эфире телеканала ICTV. Он сообщил, что к этому процессу привлечено каждое министерство. «Это не может быть сделано одномоментно, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности по определению. Будут в ближайшее время дальнейшие шаги. Вы их увидите. Я сознательно некоторые из них сказать не могу», - заявил глава МИД Украины. 3 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен до конца месяца уведомить Россию о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года. Он уточнил, что договор формально не расторгается, а «прекращает свое действие в связи с непродлением».

Японские авиакомпании отменили по меньшей мере 570 внутренних рейсов из-за приближения мощного тайфуна «Джеби» к западному побережью страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Кроме того, приостановлено движение поездов на некоторых железнодорожных направлениях в западной части страны. «Джеби» стал 21-м по счету тропическим штормом, образовавшимся в Тихом океане в этом году. По данным национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в центральной части шторма в настоящий момент составляет 45 м/с, а порывы достигают 60 м/с. Тайфун достигнет побережья Японии в первой половине дня. Отмечается, что «Джеби» может стать самым сильным тайфуном за последние 25 лет, который пройдет через Японию. За последние два месяца на Японию обрушились сразу несколько тайфунов. Так, в начале июля из-за тропического шторма «Прапирун» на западе страны погибли более 220 человек.

Американский автоконцерн Ford готовится к масштабному сокращению персонала и прекращению производства нескольких моделей, популярных в Европе, включая Mondeo, пишет РБК со ссылкой на газету The Times. В частности, компания может сократить до 24 тыс. сотрудников, что составляет 12% общего числа сотрудников Ford. В последние годы компания начала уступать своим главным конкурентам в США General Motors (GM) и Fiat Chrysler из-за отставания европейского подразделения. Ford потерял $73 млн в Европе за апрель-июнь этого года из-за подорожания дизельного топлива и «слабой линейки автомобилей». Еще одну угрозу несет Brexit, из-за которого может подорожать поставка автомобилей и запчастей из Великобритании на континент. По словам источников Times, компания намерена отказаться от производства Mondeo, Galaxy и S-Max в пользу более прибыльных спортивных моделей и сократить количество дилеров в Европе. «Большая часть нашей прибыли приходится на малопроизводительные автомобили и MAV (многоцелевые автомобили). Мы сосредоточены на агрессивном снижении затрат, внедрении программ эффективности производства для сокращения стоимости продукции и материалов», - заявил президент Ford в Европе Стивен Армстронг. Ожидается, что производство Mondeo прекратится к 2020 году.