К началу сентября убрано лишь 2,6 млн га
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Уборка зерна может затянуться до конца октября из-за дождей – МСХ
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Из-за неблагоприятных погодных условий уборочная кампания в Казахстане может затянуться до третьей декады октября. По данным министерства сельского хозяйства, в этом году пшеница засеяна на 15 млн га, а к началу сентября убрано лишь 2,6 млн га, сообщает «Казинформ».

Год назад к этому периоду урожая было собрано в 2 раза больше. На сегодняшний день южные регионы уже завершают уборочную кампанию, а Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области только к ней приступают. Главной помехой для уборки зерна стали затяжные дожди.

Однако, как отмечают в МСХ, несмотря на это, урожайность зерна не снижена. «Урожайность в этом году чуть выше, чем в прошлом году – где-то на 1,2 центнера. И в целом валовый сбор зерна ожидается более 20 млн тонн, из которых планируется отправить на экспорт порядка 9 млн тонн. Из них 6 млн тонн зерном, остальное – мукой», - сообщил заместитель директора департамента МСХ РК Акбар Мауленов.

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