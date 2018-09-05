Перепись населения в 2019 году не смогут провести посредством новых технологий

К осени 2019 года, когда в Казахстане пройдет очередная перепись населения, министерство информации и коммуникации не успеет провести во все сельские населенные пункты интернет и мобильную связь. Соответственно, пересчитывать людей будут традиционными методами. Об этом стало известно в среду в ходе пленарного заседания мажилиса.

Речь о переписи населения зашла в рамках обсуждения поправок в законодательство по вопросам госстатистики. Депутат Мурат Темиржанов отметил, что документом вводится такое новое понятие, как компьютеризированная система телефонного опроса.

«В обосновании указано, что эта система позволит обеспечить полный охват респондентов, в том числе, находящихся на отдаленных территориях. (…) Скажите, каким образом будет реализована данная норма в населенных пунктах, где нет ни сотовой, ни телефонной связи? (…) Будут ли обеспечены эти населенные пункты сотовой либо телефонной связью ко времени проведения национальной переписи, то есть к сентябрю 2019 года?», - поинтересовался депутат.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов констатировал, что «когда появится (связь – V), тогда и будем (применять - V)».

«То есть до тех пор, пока телефонная связь не получится, для этих населенных пунктов данная система не применима», - признал он.

Вице-министр информации и коммуникаций Дарын Туяков сообщил, что на 100% все сельские населенные пункты страны будут охвачены только в течение трех лет.

«Что касается труднодоступных населенных пунктов, предусмотрено, что будет обход производиться, будет соответствующая информация забиваться в планшет, через планшет будет загружаться в базу данных», - пояснил он.

«Значит, как презентации делать, это все красиво: шагнули-перешагнули, забежали-перебежали. Когда доходит до результата, все идет в будущем, в счет будущего, 2-3 года. Конкретный вопрос – у нас перепись населения уже подошла. Будут обеспечены населенные пункты сотовой и телефонной связью на 100%?», - возмутился спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«По тому графику, который мы сейчас составляем, будут полностью обеспечены те населенный пункты, которые войдут в данный график», - уклончиво ответил вице-министр.

«Когда?», - не успокаивался спикер.

«В течение трех лет», - заявил Туяков.

«Вам вопрос конкретно задается: будут ли обеспечены на 100% эти населенные пункты телефонной связью ко времени начала национальной переписи населения?», - вновь повторил вопрос председатель мажилиса.

«Ко времени проведения самой переписи мы, возможно, не сможем успеть подключить все населенные пункты 100%, но большая часть будет подключена», - все же пришлось признаться вице-министру.

Ранее сообщалось, что предстоящая перепись населения пройдет онлайн, будет создан специальный интернет-портал, где граждане сами смогут внести все свои данные и облегчить работу счетчиков.