Аршавин признан лучшим футболистом чемпионата Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги традиционного опроса на лучшего главного тренера и футболиста Чемпионата РК в августе. Лучшим игроком признан бывший капитан сборной России по футболу, полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин, сообщается на официальном сайте премьер-лиги.

Участниками голосования стали наставники команд премьер-лиги. При определении лучшего футболиста месяца каждый из опрашиваемых называл свой вариант из трех игроков, которым впоследствии присваивались баллы: 3 балла за первое место, 2 – за 2 место, 1 – за третье место. Все баллы суммировались.

«Лучшим игроком премьер-лиги прошедшего месяца назван атакующий полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, который набрал 20 баллов. Звание лучшего тренера августа между собой поделили рулевой «Жетысу» Дмитрий Огай и наставник «Атырау» Виктор Кумыков. Оба специалиста получили по 4 голоса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении лучшего тренера июня респонденты выбирали по одному варианту.

В августе «Кайрат» в трех матчах чемпионата Казахстана одержал две победы - над петропавловским «Кызык-Жар СК» (3:1) и «Атырау» (4:2), сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» (1:1). В этих матчах Аршавин забил по одному голу «Шахтеру» и «Атырау». Всего в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 15 результативных передач.

Аршавин стал игроком «Кайрата» в марте 2016 года. За это время он провел 100 матчей, забив 30 голов и сделав 37 результативных передач. В составе «Кайрата» полузащитник выиграл две серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны.



