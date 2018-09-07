Снижение цен на дизтопливо в РК ожидается в ноябре – минэнерго

Министерство энергетики РК назвало несколько факторов, которые способствовали увеличению цен на дизельное топливо в стране. Среди них сезонный рост транзитных автомобильных грузоперевозок, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минэнерго, «в связи с диспаритетом цен на дизтопливо на рынке страны и в приграничных регионах соседних стран, влияние оказывает сезонный рост транзитных автомобильных грузоперевозок» по территории Казахстана. Ведомство также привело в пример розничные цены на дизельное топливо в соседних с Казахстаном странах. Так, если в РК цена за 1 литр составляет 188,1 тенге, то в Кыргызстане – 234,4 тенге, в Узбекистане – 288,9 тенге, в России – 239 тенге.

«В связи с выросшим спросом в целях обеспечения потребности внутреннего рынка казахстанские АЗС вынуждены импортировать дизельное топливо. При этом оптовая цена импортного ДТ на границе Российской Федерации и Республики Казахстан (без учета доставки и хранения) составляет 246 749 тенге за тонну (202 тенге за литр), что дороже внутренних оптовых цен на 23 137 тенге», - пояснили в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с постановлением правительства РК от 6 апреля 2018 ставка акциза на дизельное топливо была увеличена с 1 июня на 7,7 тенге за литр.

«Снижение цен на дизельное топливо ожидается в ноябре, когда повышенная ставка акциза снизится с действующего уровня 9300 тенге за тонну до 540 тенге за тонну. Кроме того, ожидается снижение потребления дизельного топлива по всему Казахстану ввиду завершения уборочных работ, а также увеличением спроса на дизельное топливо с низкой температурой замерзания (-25°;-40°)», - уточнили в Минэнерго.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что в сентябре на нефтеперерабатывающих заводах планируется произвести порядка 386,5 тыс. тонн дизтоплива. «Ресурсодержателями нефтепродуктов на нужды сельхозтоваропроизводителей в период осенних полевых работ (июль-октябрь) в приоритетном порядке направляется 394,4 тыс. тонн. В сентябре месяце общее потребление СХТП должно составить 126,6 тыс. тонн или 32,75% от общего объема производства в стране. При этом цена для нужд сельского хозяйства составляет 181 тыс. тенге за тонну с НПЗ РК (150 тенге за литр)», - указывается в сообщении.

В связи с растущим железнодорожным грузопотоком в сентябре планируется направить порядка 60,4 тыс. тонн дизтоплива или 15,62% от общего производства, а 15,0 тыс. тонн или порядка 3,88% от производимого дизтоплива на нужды горно-металлургического комплекса, добавили в Минэнерго.

«Таким образом, на розничный рынок Казахстана в сентябре поступит порядка 184,5 тыс. тонн ДТ или 47,75% от объема внутреннего производства данного вида топлива», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «министерством принимаются всесторонние и оперативные меры по обеспечению внутреннего рынка».