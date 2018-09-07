Серика Конакбаева выдвинули на пост президента AIBA

«Согласно положению о выборах AIBA мы сообщили о своем намерении всем национальным федерациям и теперь ждем от них писем в поддержку нашего кандидата. Далее мы направим пакет документов в штаб-квартиру Международной ассоциации любительского бокса. После проверки документов список кандидатов будет обнародован на сайте AIBA», - сообщил исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Бекжан Бектенов.

Как сообщается, выборы президента и членов исполнительного комитета Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) пройдут в Москве 2 и 3 ноября.

Серик Конакбаев – известный боксёр-любитель. Дважды становился чемпионом Европы по боксу и дважды получал Кубок мира, является серебряным призером московской Олимпиады 1980 года. После окончания спортивной карьеры занялся общественной деятельностью и спортивным менеджментом. Был депутатом мажилиса парламента II, III и IV созывов. С 2010 года является членом исполкома AIBA, а с 2014-го – вице-президентом AIBA и президентом Азиатской конфедерации бокса.