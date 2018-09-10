Суд Египта утвердил смертные приговоры для 75 участников «Братьев-мусульман»

Уголовный суд Египта утвердил смертные приговоры для 75 лидеров и активистов запрещенного исламистского движения «Братья-мусульмане», сообщает «Коммерсантъ» . Они обвинялись в участии в вооруженных беспорядках и провокациях летом 2013 года, которые последовали за отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси.

Всего по этому делу проходят 739 человек. Кроме смертных приговоров, еще 46 членов движения «Братьев-мусульман» суд приговорил к пожизненному заключению.

В июле 2013 года армия Египта отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси, поскольку среди населения росло недовольство нахождением у власти представителя «Братьев-мусульман». В ответ на это сторонники Мурси провели акции протеста с требованием вернуть его к власти. В результате беспорядков тогда погибли сотни человек.

В июне 2016 года уголовный суд Египта приговорил Мурси, а также двух его сторонников по «Братьям-мусульманам» к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.