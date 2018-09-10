Они обвинялись в участии в вооруженных беспорядках летом 2013 года
  • 274
Суд Египта утвердил смертные приговоры для 75 участников «Братьев-мусульман»
фото с сайта azertag.az

Уголовный суд Египта утвердил смертные приговоры для 75 лидеров и активистов запрещенного исламистского движения «Братья-мусульмане», сообщает «Коммерсантъ». Они обвинялись в участии в вооруженных беспорядках и провокациях летом 2013 года, которые последовали за отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси.

Всего по этому делу проходят 739 человек. Кроме смертных приговоров, еще 46 членов движения «Братьев-мусульман» суд приговорил к пожизненному заключению.

В июле 2013 года армия Египта отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси, поскольку среди населения росло недовольство нахождением у власти представителя «Братьев-мусульман». В ответ на это сторонники Мурси провели акции протеста с требованием вернуть его к власти. В результате беспорядков тогда погибли сотни человек.

В июне 2016 года уголовный суд Египта приговорил Мурси, а также двух его сторонников по «Братьям-мусульманам» к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Две волны похолодания с заморозками ожидаются в Казахстане в сентябре
Новости
Курс доллара не должен быть таким высоким – Сулейменов
Новости
Снег прогнозируют синоптики на севере Казахстана
Новости
Назарбаев отправил Джаксыбекова на пенсию
Новости
Исекешев назначен руководителем администрации президента
Новости
В МВД прокомментировали убийство полицейского в ЗКО