Похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Похолодание, дожди и мокрый снег ожидаются в большинстве областей Казахстана 11-13 сентября, лишь на юге и западе республики сохранится теплая погода, сообщает РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток по штормовому предупреждению в северных, центральных и восточных областях ожидаются дождь, возможен его переход в мокрый снег, а также похолодание до 1-3°С. Температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2-4°С», - говорится в сообщении в понедельник.

Лишь на западе и юге страны сохранится теплая погода – температура воздуха здесь будет около и выше климатической нормы.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение, где говорилось, что ночью 11-12 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, ночью 12 сентября в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются осадки (дождь, снег), заморозки 1-3°С. В Астане ночью 11 сентября также ожидаются дождь и снег, ночью 11-12 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 3°С.

В Кызылординской области 11-12 сентября также местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области днем 11 сентября также ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с, возможен град.