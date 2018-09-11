Иран открыл новое производство центрифуг для обогащения урана

Иран в рамках национальной атомной программы открыл новый цех по производству центрифуг для обогащения урана, сообщает ТАСС .

«Согласно распоряжению руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи мы открыли новый современный и хорошо оснащенный цех по производству центрифуг», - заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Однако он не уточнил, где расположен новый цех и каковы объемы производства. Али Акбар Салехи отметил, что иранские специалисты закончили модернизацию исследовательского реактора в Тегеране, и сообщил, что «Иран заключил контракт с одной из европейских стран по дальнейшему усовершенствованию реактора».

Он также подчеркнул, что «работа над обоими объектами – реактором и сборочным цехом – не нарушает положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)».

Напомним, соглашение между Ираном и «шестеркой» международных посредников, в число которых входят Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия, было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.

В июне этого года официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что страна намерена увеличить мощности для производства шестифтористого урана. Для этого у страны есть возможности ускорить производство специальных центрифуг. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился начать подготовку к наращиванию мощностей по обогащению урана, если международное соглашение по иранской ядерной программе будет сорвано

8 мая президент США Дональд Трамп объявили о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий. Белый дом считает, что в действительности ядерная сделка не соблюдалась.