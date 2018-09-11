В Астане началась реализация «Программы по формированию здоровья и жизненных навыков, а также превенции суицида среди несовершеннолетних», в рамках которой столичных учителей научат распознавать детей, склонных к суициду, сообщается на сайте акимата города.

Программа реализуется общественным фондом Bilim Foundation совместно с акиматом города, фондом ЮНИСЕФ и Республиканским научно-практическим центром психического здоровья министерства здравоохранения РК. Программа, которая объединяет лучшие мировые практики по противостоянию суициду, была запущена с 2015 года в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также в городах Шымкент и Кызылорде. В ее рамках уже обучены и работают более 1 тыс. врачей, 1500 школьных психологов и около 70 тыс. педагогов.

По информации руководителя ОФ Bilim Foundation Ерлана Айтмухамбетова, в Казахстане ежегодно порядка 600-700 детей планируют суицид, при этом около 30% из них не удается спасти. Проведенный анализ причин суицида и суицидальных попыток среди несовершеннолетних в Казахстане показал, что в 90% случаях подростковый суицид был связан с ухудшением психического здоровья детей и низким порогом жестокости у них, сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Сауле Мукушева.

«Быстрые социальные преобразования, сопряженные с высоким уровнем психологического стресса, зачастую становятся причиной появления и распространения расстройств психического здоровья. Что в определенных случаях приводит к суициду. Однако выявление у молодых людей признаков расстройства психического здоровья является затруднительным в силу их переходного возраста. Новая программа позволит увидеть в школах и колледжах подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказать им своевременную помощь со стороны взрослых», - отметила она.

Мукушева также сообщила, что к концу года поликлиники Астаны смогут оказывать помощь подросткам в улучшении психического здоровья.

Директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Николай Негай сообщил, что в рамках программы учителя и школьные психологи будут обучены навыкам проведения тестов по выявлению детей из группы риска, распознавать «тревожные звоночки» в поведении ребенка. «Мы будем обучать также так называемых «вахтёров», то есть тех, кто стоит у «ворот души» ребёнка: педагоги; все те, кто окружает ребёнка в школе; воспитатели, которые ведут кружки, и так далее. Всех их обучат психологи – как правильно подавать информацию, как правильно увидеть того или иного ребёнка, как правильно получить и расшифровать сигнал», - уточнил он.