Мир за ночь 12-13 сентября 2018 года

Правительство Франции раскрыло основные пункты плана по борьбе бедностью и нищетой, о котором президент Эмманюэель Макрон должен объявить 13 сентября. Как сообщает РБК, «амбициозный план» борьбы с бедностью предусматривает выделение на эти цели €8 млрд в течение четырех лет и призван «создать государство всеобщего благосостояния XXI века». В частности, план предусматривает создание 30 тыс. доступных яслей, в школах планируется ввести завтраки, от 200 до 300 тыс. школьников планируется охватить программой введения социального тарифа на питание в школах. Программа предусматривает также введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее 700 евро в месяц. Кроме того, с помощью компьютеризации власти планируют освободить социальных работников от бюрократической работы и повысить эффективность их деятельности. Этот план уже был один раз отложен, поэтому появление его второй итерации было ожидаемым. Таким образом президент Макрон пытается убедить избирателей в том, что его политика реформ приносит пользу не только богатым и бизнесу, но и бедным французам. В конце августа рейтинг популярности Макрона снизился до очередного рекордного минимума: 66% жителей Франции заявили о своем недовольстве работой главы государства.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США, сообщает ТАСС. «По существу, это еще одна попытка..., которую предпринимает администрация для защиты США от иностранного вмешательства в наши выборы и в наш политический процесс в более широком смысле», - заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он отметил, что указ регулирует вопросы, связанные не только с вмешательством в выборы и избирательные кампании политиков, но и «также охватывает распространение пропаганды и дезинформации». Согласно указу, директор национальной разведки должен проводить «регулярные оценки возможного иностранного вмешательства в выборы». Болтон добавил, что указ описывает процесс, в соответствии с которым Госдепартамент и министерство финансов будут давать президенту рекомендации о введении санкций против стран или лиц, которые были вовлечены в потенциальное вмешательство в выборы. При этом он уточнил, что указ не касается каких-то конкретных стран.

Крупнейшая фракция в Европарламенте «Европейская Народная Партия» (EPP) выдвинула осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, сообщает РБК. «Украинский кинорежиссер Олег Сенцов является нашим кандидатом на премию Сахарова в 2018 году», - говорится в публикации партии в Twitter. Премия была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее вручают лицам, которые внесли «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». Ранее, в августе, бывший президент Польши Лех Валенса предложил присудить Олегу Сенцову Нобелевскую премию мира – действия Сенцова, по мнению политика, олицетворяют те идеалы, которыми руководствовался он сам, в частности, «веру в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других». Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов. Суд признал режиссера виновным и в августе 2015 года приговорил к 20 годам лишения свободы.

Стоимость нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с 22 мая, пишет газета «Известия». Ноябрьские фьючерсы росли на торгах на 1,12%, до $80,11 за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,31%, до $70,85 за баррель. Как отмечают эксперты, цены на нефть растут на фоне заявления ОПЕК о том, что Иран в августе снизил добычу по сравнению с июлем на 150 тыс. баррелей в сутки — до 3,58 млн баррелей в сутки.

Бывший президент Салвадора Элиас Антонио Сака приговорен к 10 годам тюрьмы за хищения и отмывание денег и активов, сообщает «РИА Новости». Как отмечается в заявлении прокуратуры центральноамериканской страны, «экс-глава государства стал первым бывшим президентом, приговоренным за преступления, связанные с коррупцией». Сака был задержан в октябре 2016 года по подозрению в коррупции и растрате государственных средств. Также его обвиняли в незаконном обогащении после того, как он не смог объяснить происхождение $5 млн на его счетах до истечения президентского мандата. Сака занимал пост президента страны с 2004 по 2009 год.

В среду Apple провела очередную презентацию новых продуктов. Как сообщает РБК, компания представила три новые модели iPhone. iPhone XS Max – самая большая в линейке iPhone модель с экраном 6,5 дюйма и разрешением 2688x1242 пикселей, тем не менее размер самого устройства не превосходит iPhone 8. Еще одна модель – iPhone XS – обладает экраном 5,8 дюйма с разрешением 2436x1125 пикселей. Также Apple выпустила бюджетную версию iPhone X – iPhone XR и представила новую модель «умных» часов Apple Watch 4, новые беспроводные наушники AirPods 2, с помощью которых теперь можно вызывать голосового помощника Siri, и беспроводное зарядное устройство AirPower.​ Предзаказ на две новинки стартует 14 сентября. В третьем квартале 2018 финансового года (закончился 30 июня) выручка Apple Inc. выросла на 17% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составила $53,3 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 32%, до $11,5 млрд. По прогнозу компании, в четвертом квартале ее выручка должна возрасти до $60-62 млрд. Последние три смартфона от Apple – iPhone X, 8 и 8 Plus – обеспечили компании 54% от числа всех продаж iPhone в третьем. Самой популярной была модель iPhone 8 – 24% от всех продаж смартфонов Apple. В начале августа 2018 года на фоне хорошей квартальной отчетности рыночная капитализация Apple Inc. превысила $1 трлн.

Американская IT-корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox, сообщает газета «Известия». Сервис работал с 2014 года на базе почтового клиента Gmail и предлагал пользователям уникальный подход к работе с письмами. Inbox перестанет быть доступен для пользователей уже в марте 2019 года – программа будет полностью удалена изо всех магазинов, ее невозможно будет использовать на любых электронных устройствах. API приложения также будет недоступен. Google намерена сосредоточиться исключительно на Gmail, в частности, сервису будет передана часть функций Inbox.