Банк Астаны отстранен от участия в торгах на KASE

Решением правления Казахстанской фондовой биржи с 13 сентября АО «Банк Астаны» отстранено от участия в торгах иностранными валютами на KASE, сообщается на сайте биржи.

АО «Банк Астаны» является членом KASE по валютной категории.

Указывается, что тем же решением правления с 13 сентября 2018 года приостановлено действие статуса банка по категории «клиринговый участник валютного рынка».

«Данные решения приняты в соответствии с подпунктами 5) и 9) пункта 1 статьи 11 внутреннего документа KASE «Положение о членстве».

В указанных подпунктах статьи 11 «Отстранение члена биржи от участия в торгах. Приостановление членства на бирже» указывается, что банк отстранен за «неоднократную неуплату (несвоевременную или неполную уплату) членских взносов и биржевых сборов» и за «несоответствие требованиям, предъявляемым к финансовому состоянию членов биржи и установленным внутренними документами биржи».

Напомним, в апреле этого года глава государства Нурсултан Назарбаев заявил что сразу три банка – Эксимбанк, Банк Астаны и Qazaq Banki – имеют «ужасные (финансовые - V) показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».

27 августа Нацбанк лишил лицензий Эксимбанк и Qazaq Banki.