Он оказал сопротивление при задержании
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Глава УБОП ДВД на транспорте задержан по подозрению в получении крупной взятки
ФОТО С САЙТА CAUCASUSTIMES.COM

В среду, 12 сентября, Национальным бюро по противодействию коррупции агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции с поличным задержан руководитель управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел на транспорте МВД РК, сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

«Руководитель управления по борьбе с организованной преступностью ДВД на транспорте задержан при получении взятки в размере 11,5 млн тенге из ранее оговоренной суммы в 50 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной ответственности должностного лица и общее покровительство», - сказала Бастарова в четверг.

По информации представителя агентства, при задержании он оказал сопротивление и пытался скрыться, повредив автомобиль сотрудника оперативного департамента Нацбюро.

«Необходимо отметить, что в круг должностных обязанностей задержанного входило выявление и пресечение преступлений организованного характера на транспорте по всей республике. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДВД г. Астаны», - сообщила Бастарова.

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