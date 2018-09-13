Новый бюджет: депутаты указали на нестыковки правительству

В черверг в мажилисе презентовали проекты законов «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», а также «О гарантированном трансферте» на этот же период. По прогнозу социально-экономического развития на 2019-2023 годы цена на нефть при базовом сценарии определена $60 за баррель, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9% в 2019 году с последующим ростом до 4,6% в 2023 году. Среднегодовой темп роста ВВП составит 4,2%.

«Основой движущей силой роста экономической активности в среднесрочной перспективе станут отрасли обработки и АПК, строительная индустрия, транспортно-логистическая сфера и сервисная экономика. Обрабатывающая промышленность вырастет на 4,4%, горнодобывающая промышленность – на 3,0%. Устойчивый темп сохранится в сельском хозяйстве – 6,4%, строительной отрасли – 4,2% и торговле – 4,6%», - заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Объем добычи нефти увеличится с 88,0 млн тонн в 2019 году до 99,0 млн тонн в 2023 году за счет увеличения нефтедобычи на месторождении Кашаган и проекта будущего расширения ТШО. Целевой коридор годовой инфляции сохранен в пределах 4-6% в 2019 году, с последующим снижением до 3-4% в 2020-2023 годах.

В результате этого доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2019 году в сумме 6 809,7 млрд тенге, в 2020 году – 7 382 млрд тенге, в 2021 году – 8 024,7 млрд тенге. Дефицит бюджета в 2019 году запланирован на уровне 2018 года 1,5% к ВВП, с последующим сокращением в 2020 году до 1,4% к ВВП и в 2021 году – до 1,3% к ВВП. Ненефтяной дефицит, по прогнозам, сократится с 6,9% к ВВП в 2019 году до 5,3% к ВВП в 2021 году.

«Это в пределах целевых значений по ненефтяному дефициту, установленных концепцией формирования и использования средств Национального фонда в 2019 году – 7,2% к ВВП, в 2020 году – 7,0% к ВВП, в 2021 году – 6,6% к ВВП», - отметил министр.

Прогноз расходов республиканского бюджета определен в 2019 году в объеме 10 696,7 млрд тенге, в 2020 году – 11 080,8 млрд тенге, в 2021 году – 11 427,9 млрд тенге.

«При цене на нефть 60 долларов США за баррель валютные активы Национального фонда, по прогнозам, увеличатся в 2019 году с 62,3 млрд долларов США до 67,6 млрд долларов США в 2021 году или 31,8% к ВВП», - проинформировал Сулейменов.

Что касается гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет, то в 2019 году он определен на уровне 2 450 млрд тенге, в 2020 году – 2 300 млрд тенге и в 2021 году – 2 000 млрд тенге.

«Определенные на 2019-2021 годы размеры гарантированного трансферта из Национального фонда обеспечивают выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного значения ВВП», - заверил глава Миннацэкономики.

Депутат Аманжан Жамалов тут же напомнил, что ровно год назад – 12 сентября 2018 года – здесь же, в мажилисе, проводили презентацию бюджета на 2018-2020 годы. И тогда министр Сулейменов говорил о снижении дефицита бюджета до 1% к ВВП.

«Цитирую: дефицит бюджета в 2018 году предлагается снизить до 1,1% к ВВП. В 2019-2020 годах определить на уровне 1% к ВВП. Это позволит удерживать долг правительства в трехлетнем периоде на уровне не более 25%. Ваши слова. Проект республиканского бюджета на 2019 сверстан с дефицитом 1,5%. О каком трехлетнем бюджете может идти речь, если вы докладываете одно, а через год можете делать совсем другое? И сейчас задача не стоит удерживать долг правительства?», - возмутился мажилисмен.

Глава Миннацэкономики признал, что действительно, правительство планировало сохранить дефицит бюджета в 2019 году на уровне 1% к ВВП, и это «было связано с нашим взглядом, нашей оценкой общей долговой нагрузи». Вместе с тем, исходя из графиков погашений, привлечений и правительственных займов в министерстве сделали вывод, что 1,5% является «допустимой величиной».

«Долг правительства в прогнозе социально-экономического развития в пятилетнем и в трехлетнем проекте бюджета не превышает 25%. Опять же, долг правительства составляется не только из финансирования дефицита бюджета, он составлен из огромного количества других заимствований, которые могут идти на дороги, на гранты и так далее. Общий долг правительства 25% как не превышал, так и не будет превышать в отчетном периоде», - заверил Сулейменов.

Следом Жамалов нашел еще одну нестыковку, но уже в гарантированном трансферте. По новой концепции формирования Нацфонда гарантированный трансферт на 2019 год определен в размере 2 трлн 300 млрд тенге. В проекте бюджета же заложена цифра 2 трлн 450 млрд тенге, то есть превышение составляет 150 млрд тенге.

«Действительно, там есть сумма 2 трлн 300 млрд на следующий год. Мы эту сумму предлагаем увеличить. Для этого в указ главы государства в данный момент вносятся изменения», - объяснил министр.

Депутата Альберта Рау заинтересовал вопрос по отставанию роста экономики страны. Он даже отметил, что вопрос «традиционный», который не меняет из года в год.

«В концепции вхождения Казахстана в 30-ку заложен ежегодный рост ВВП 5,5%. Четыре года прошло, уже отставание накопили в 12%. Несколько лет уже сдвигается этот горизонт, когда поставлена была задача по вхождению. Что думает правительство? Когда мы это отставание будем восполнять?», - спросил депутат.

Сулейменов попытался объяснить, что смотреть на прогноз социально-экономического развития и бюджетные параметры не стоит, это делается только для формирования республиканского бюджета, который традиционно является консервативным.

«Закладывая высокие темпы роста ВВП, соответственно, расширение налоговой базы, мы можем заложить себе и соответствующие расход, которые затем не будут покрыты соответствующим ростом экономики и поступлением налогов. Поэтому ПСЭР – это минимальная планка, которую мы берем в качестве стартовой точки. А что касается наших усилий по достижению 5% роста, ну, здесь вы знаете, что реализуется большое количество госпрограмм, начиная с ГПФИИР, Дорожная карта бизнеса, цифровизация, программа АПК и все меры, которые в этих программах содержатся, обеспечены финансированием до сих пор. Надеюсь, что и в трехлетний период, бюджет которого вам представлен, также соответствующее финансирование найдут. Поэтому задача правительством четко оценивается, никуда не девается, но ПСЭР – это все-таки документ для бюджетного планирования, в первую очередь», - ответил министр, после чего отпросился уйти на срочное совещание у премьер-министра.

Свою предварительную оценку новому бюджету дали и в счетном комитете. Как напомнила председатель органа Наталья Годунова, госорганы «должны вооружиться новыми принципами бюджетной политики: тратить в пределах возможностей и сократить дефицит до максимально минимума». По ее словам, было проанализировано 10 социально и экономически важных направлений, в числе которых ГПИИР, программа занятости, «Нурлы жер» и так далее.

«Каковы основные недостатки или резервы для повышения эффективности? Превышено пороговое значение гарантированного трансферта из Нацфонда. Мы считаем, что это серьезный показатель. Также превышено ограничение по дефициту бюджета, которое в рамках концепции новой бюджетной политики с 2019 год должно было составлять 1%. Не соблюдены при формировании проекта трехлетнего бюджета среднесрочного ориентиры по бюджетным параметрам на 1 трлн тенге», - перечислила председатель счетного комитета.

Если сравнивать проект бюджета на 2018-2020 годы и брать 2019-2020 годы с прошлогоднего и из этого документа, то «тот, который сейчас разработан в рамках трехлетнего бюджета, разница составляет между двумя годами 1 трлн тенге».

«Более того, в трехлетнем бюджете на 45% снижено планирование бюджетных инвестиций в рамках государственных и правительственных программ. Если в 2019 году 700 млрд тенге, то в 2021 году – 385 млрд. Объяснение в виде того, что буду завершен целый ряд больших проектов – оно принимается, но, наверное, будут новые программы по этим же отраслям, потому что стратегические приоритеты долгосрочные и должны отражаться в среднесрочном планировании», - считает она.