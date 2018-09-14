Стрелок Кулекбаев дважды пытался совершить самоубийство в тюрьме – МВД

Руслан Кулекбаев, убивший в июле 2016 в Алматы десять человек, дважды пытался совершить самоубийство в тюрьме, сообщил в пятницу министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов.

«По Кулекбаеву хотел сказать, что он у нас отбывает срок в тюрьме, находится в камере, строгого режима. Конечно, под видеонаблюдением, мы за ним смотрим. Конечно, он две попытки делал суицида», - сказал Касымов журналистам на брифинге.

По его словам, «постовой увидел, что он из простыни делает веревку». «Мы заходим и прекращаем этот поступок. Конечно, мы за ним будем контролировать. У него эти мысли есть. Скажу, что он к исправлению не подходит. Работу, которую мы проводим, от нее по сути дела психологического воздействия нет. Он остается на своих убеждениях, поэтому в отношении него будем жестко вести контроль», - сказал Касымов.

Напомним, 18 июля 2016 года дважды судимый уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев совершил вооруженное нападение на полицейских в Алматы. Он застрелил 8 человек, большинство из них были сотрудниками правоохранительных органов. Совершенное им преступление было признано терактом. В КНБ сообщили, что ранее Кулекбаев отбывал срок в колонии, где имел связи с салафитами.

В ноябре 2016 года Кулекбаев был приговорен к смертной казни.