Производство автомобилей в Казахстане выросло на 64,5%

За 8 месяцев в Казахстане произведено 19 465 автотранспортных средств, в том числе легковых, грузовых, автобусов, спецмашин и прицепов, на сумму 117,8 млрд тенге (+50,1% к показателю за аналогичный период прошлого года). Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель на 64,5%, сообщил Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

По итогам января-августа выпуск автобусной техники сократился в 2,2 раза (200 единиц). Также снизилось производство грузовых автомобилей на 6% (689 единиц) и специализированной автотехники – на 18% (107 единиц). Выпуск прицепов вырос со 181 до 263 единиц.

Между тем в августе произведено 2 219 автотранспортных средств, что на 17,2% выше аналогичного периода 2017 года (1 894 единиц).

«Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 18 001 единицы, что на 58,9% выше прошлогоднего значения (11 330 единиц). Рыночная доля предприятий казавтопрома возросла до 47,5% против 37,2% в аналогичный период минувшего года. Расходы жителей республики на приобретение автомобилей местного производства составили 103,8 млрд тенге – на 57,8% выше показателя годичной давности», - сообщили в «КазАвтоПроме».

Как отмечается, первое место в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО» – 10 228 проданных автомобилей, или 56,8% от общего сбыта. На втором месте ТОО «СарыаркаАвтоПром» - реализовано 6 914 автомобилей (доля в сегменте – 38,4%). Далее идут ТОО «СемАЗ» (342 или 1,9%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (274 или 1,5%), ТОО «Hyundai Trans Auto» (176 или 1%) и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (67 или 0,4%).

Наиболее востребованными брендами легковых автомобилей по итогам 8 месяцев стали Lada, Hyundai, KIA, JAC и Chevrolet. В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Ravon, Skoda, Peugeot и SsangYong.

Как отметил председатель совета директоров «КазАвтоПром» Олег Алферов, казахстанская автоиндустрия в августе «испытывала на себе давление нестабильности в валютном секторе: объемы производства оказались скромнее значений предыдущих пяти месяцев».

«На фоне объемов годичной давности отрасль остается в позитивном фарватере: производство превышает прошлогодние цифры на 17%, продажи – на 34%. Вклад отрасли в ВВП с начала года вырос наполовину, до 117,8 млрд, и сегодня составляет пятую часть выпуска всей машиностроительной отрасли», - добавил он.