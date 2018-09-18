До 1,5 млн человек вырастет население Астаны в 2023 году – Мамин

Население Астаны в 2023 году вырастет до 1,5 млн человек, в связи с чем вопросы благоустройства и развития города приобретают большое значение. Для того, чтобы исключить возможные проблемы в будущем, власти разработали комплексный план развития столицы на 2019-2023 годы.

«Комплексный план развития города Астаны является основным для дальнейшего благоустройства развития Астаны на 2019-2023 годы. В соответствии с планом в 2023 году количество населения вырастет до 1 млн 500 тыс. человек. В этой связи вопросы обеспечения инженерными коммуникациями, теплом, энергетикой населения, создания объектов здравоохранения, образования приобретают ещё большое значение», - заявил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.

По его словам, в новом комплексном плане все мероприятия «хорошо продуманы».

«В ближайшие пять лет будет возведено 10 млн квадратных метров жилья, 500 тыс. человек будет обеспечено жильём, 37 школ будет построено, 13 объектов здравоохранения. Через использования механизмов ГЧП многие проекты будут построены. В целом будет привлечено около 6 трлн частных инвестиций», - сообщил первый заместитель премьер-министра.