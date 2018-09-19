КНДР и Южная Корея договорились устранить все источники конфликта

По итогам второго дня саммита лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию. Ее детали пока не разглашаются, однако, как сообщают СМИ, о некоторых итогах переговоров лидеры стран рассказали на совместной пресс-конференции.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отметил, что подписанная КНДР и Республикой Корея «Пхеньянская декларация откроет для обеих Корей новую эру процветания и мира». Он добавил, что провел со своим южнокорейским коллегой «очень содержательные» переговоры и что подписанное в ходе саммита министрами обороны военное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова.

Мун Чжэ Ин в свою очередь подчеркнул, что страны впервые согласовали «конкретные шаги» по денуклеаризации Корейского полуострова и что «безъядерная Корея» уже близка. По его словам, Пхеньян и Сеул договорились устранить все источники конфликта на полуострове, а также что КНДР согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре Йонбен в провинции Пхёнан-Пукто. В этом центре расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт.

Кроме того, стороны договорились создать совместный комитет из представителей военного командования двух стран и в этом году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону.

Лидер КНДР также сообщил о намерении посетить Сеул до конца этого года.

Ранее главы министерств обороны обеих стран подписали всеобъемлющее военное соглашение, направленное на снижение напряженности на полуострове и предотвращение случайных столкновений.

Межкорейский саммит проходит в Пхеньяне 18 по 20 сентября.