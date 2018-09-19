Фильмам в РК будут присваивать национальный статус и хранить в госфонде

Нормами новый законопроекта, который сегодня находится в стенах парламента «О кинематографии», закрепляется процесс присвоения фильмам статуса национального. Вместе с тем у депутатов возникли вопросы, что будет с лентами, которые комиссия посчитает неэтичными, но при этом они пользуются спросом у народа.

«Согласно законопроекту государство осуществляет комплекс мероприятий, направленных на сохранение национальных фильмов, фильмов совместного производства, а также кинолетописи как неотъемлемой части национального культурного достояния. В связи с этим у меня такой вопрос: то, что касается национальных фильмов – с ними все понятно. А вот что будет с фильмами, которые были произведены в Казахстане, но не являющие национальными?», - поинтересовался депутат Евгений Козлов.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы пояснил, что в новом законопроекте четко обозначено, каким будет процесс присвоения фильму статуса национального. А уже снятые фильмы обязаны храниться в Госфильмофонде, который находится в ведении государства.

«То есть те фильмы, которые снимали за госсчет, государство является автором этих фильмов. А если это коммерческий – за счет частных инвестиций снимались, то, конечно, эта норма не распространяется. А если были потрачены государственные деньги, мы строго следим, чтобы они стали собственностью государства», - объяснил министр.

Тут же в диалог вмешался спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Сегодня такое опасение: если остановиться на содержательной части, то по указанному критерию не всегда фильмы могут пройти национальную комиссию, чтобы получить статус. Но при этом они могут быть очень популярны у народа. То есть идеологическая составляющая на первый взгляд там может отсутствовать, но они могут быть очень востребованными зрителями. Примеры есть в недавней нашей с вами советской действительности. К примеру, фильм «Ирония судьбы или с легким паром». Владимира Карповича (Божко, вице-спикер мажилиса – V) любимый фильм (смех в зале)… Первая же комиссия нашла бы там целый ряд нарушений этических и гражданских норм. Это употребление (спиртного – V) в общественном месте, незаконное вторжение в чужую частную собственность и так далее…», - начал говорить спикер, но его прервал Мухамедиулы: «…и самое главное – увел чужую жену».

Зал пленарных заседаний взорвался хохотом и аплодисментами.

«По реакции некоторых людей это не считают нарушением», - рассмеялся Нигматулин.

Кроме того, он привел в пример фильм Шакена Айманова «Ангел в тюбетейке», в котором «мама проводит кастинг для своего великовозрастного сына».

«Тоже там большой вопрос, есть ли идеологическая составляющая. Но эти фильмы, игра актеров, подача сюжета и, откровенно говоря, просто великолепное художественное воплощение сделало фильмы шедеврами. Эти примеры просто уже говорят о том, уважаемые коллеги, что, наверное, надо создать условия для хранения всех фильмов. Если цена вопроса там небольшая, наверное, до второго чтения с министерство финансов, нацэкономики можно было бы отработать», - предложил председатель палаты, отметив, что время покажет востребованности того или иного произведения.

Кроме того, Нигматулин акцентировал внимание на комиссии, которая будет отбирать фильмы.

«Важно, чтобы туда вошли не только чиновники, но и общественные деятели, режиссеры, артисты, кинокритики, депутатов не забудьте. Я думаю, что только такое широкое представительство общественности в этой комиссии даст возможность объективно отбирать и, самое главное, повысит доверие к результатам отборов национальных фильмов», - заключил он.