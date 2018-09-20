Мир за ночь 19-20 сентября 2018 года

Власти Германии одобрили поставку вооружения в Саудовскую Аравию, Южная Осетия назвала условия диалога с Грузией, а в Японии пройдут выборы лидера правящей Либерально-демократической партии. Тем временем Дания собирается в разы повысить штрафы за отмывание денег на фоне скандала с Danske Bank, Россия создает отечественную многоразовую крылатую ступень ракеты-носителя с учетом опыта компании SpaceX, а в Риме недалеко от Ватикана автомобиль наехал на группу пешеходов.

Власти Германии одобрили поставку в Саудовскую Аравию четырех систем позиционирования артиллерии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в письме министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, адресованном германским законодателям. Эта поставка станет первой с марта, когда коалиционное правительство ФРГ согласилось приостановить продажу вооружения странам, вовлеченным в конфликт в Йемене. Напомним, что в этой стране с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями «Ансар Аллах». В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью газете «Известия» заявил, что республика готова вести диалог с Грузией, если Тбилиси подпишет меморандум о неприменении силы и признает независимость Южной Осетии. «РЮО готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии – при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия», - сказал он, отметив, что Южная Осетия всегда была готова к диалогу, но Грузия этот меморандум так и не подписала. Говоря о признании РЮО другими странами, президент Южной Осетии сообщил, что «переговоры ведутся постоянно», «успехи на этом направлении ожидаются». «Представители республики всегда готовы донести позицию Южной Осетии до мирового сообщества. И я считаю, что международное сообщество должно быть заинтересовано в этом, если оно хочет иметь объективную и разностороннюю информацию о происходящих в регионе процессах. А нежелание слышать Южную Осетию – проявление двойных стандартов», - заявил Бибилов.

В Риме автомобиль влетел в группу пешеходов в нескольких десятках метров от въезда в Ватикан, пишет РБК. Авария произошла недалеко от крупнейшей исторической христианской церкви в мире — собора Святого Петра. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой после дождя дороги. Он не пытался сбежать с места происшествия. В аварии пострадала польская семья из пяти человек: помимо матери и отца травмы получили дети в возрасте 5, 10 и 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Полицейские устанавливают полную картину происшествия.

В четверг в Японии пройдут выборы председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). За победу будут бороться премьер-министр Японии Синдзо Абэ и бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба, сообщает ТАСС. В голосовании примут участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов, а победитель определится простым большинством. Он получит возможность возглавлять правительство страны вплоть до 2021 года, если партия продолжит оставаться у власти. Согласно нынешнему уставу ЛДП, ее председатель может занимать этот пост три трехлетних срока подряд, однако после перерыва он вновь обладает возможностью претендовать на него. Если Абэ будет вновь избран председателем либерал-демократов и продолжит возглавлять правительство, то уже в ноябре 2019 года он может стать лидером рейтинга японских премьеров по продолжительности пребывания в этой должности, побив рекорд Таро Кацуры, который находился на этом посту на протяжении 2886 дней, переизбираясь на три срока в начале XX века.

Власти Дании решили в несколько раз повысить штраф за экономические преступления после скандала вокруг эстонского филиала Danske Bank, сообщает ТАСС. В частности, правительство страны заключило с оппозицией новое соглашение по поводу наказаний за отмывание денег. «Если в будущем банк на подозрительных денежных операциях, которых не должно было быть, заработает 1,5 млрд крон (порядка 200 млн евро, таковы оценки суммы, которую мог получить Danske Bank), уровень штрафа для него будет равен 24-30 млрд крон (3-4 млрд евро). Это очень высокий уровень», - подчеркнул министр экономики страны Расмус Ярлов. Сейчас при совершении аналогичного нарушения штраф равен сумме, в 2-2,5 раза превышающей заработанную на незаконных операциях. То есть при 1,5 млрд крон штраф составляет 3-4 млрд крон (400-530 млн евро). После повышения штрафа он станет самым высоким в Европе. 1 июля прокуратура Эстонии объявила о расследовании обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. 19 сентября банк признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными. В этот же день глава Danske Bank Томас Борген сообщил о своем уходе с этого поста.

В России в ближайшие четыре года создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя, сообщили «РИА Новости» в Фонде перспективных исследований (ФПИ). «Сейчас полным ходом идет подготовка технического задания. По нашим прогнозам, в первой половине следующего года начнется работа», - сказал представитель фонда. Проект получил название «Крыло-СВ». Как отмечается, при создании многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя Россия учтет опыт компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX. «Изучив все подобные проекты, пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолетному», - сказал представитель фонда. «Крыло-СВ» - это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая в ФПИ.