В Караганде застрелился военнослужащий Нацгвардии

Военнослужащего Национальной гвардии нашли застреленным в воинской части 6505 Караганды. По утверждению Регионального командования «Орталык», он «допустил самострел», передает «Казинформ» .

По информации пресс-службы Регионального командования «Орталык» Нацгвардии РК, инцидент произошел 19 сентября в 16:00. 22-летний младший сержант «допустил самострел в область головы». На контрактной службе он работал с 2014 года.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщено в военную прокуратуру и Военно-следственное управление МВД РК центрального региона.