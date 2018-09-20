Обстоятельства произошедшего выясняются
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В Караганде застрелился военнослужащий Нацгвардии
фото с сайта patrul.kz

Военнослужащего Национальной гвардии нашли застреленным в воинской части 6505 Караганды. По утверждению Регионального командования «Орталык», он «допустил самострел», передает «Казинформ».

По информации пресс-службы Регионального командования «Орталык» Нацгвардии РК, инцидент произошел 19 сентября в 16:00. 22-летний младший сержант «допустил самострел в область головы». На контрактной службе он работал с 2014 года.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Об этом сообщено в военную прокуратуру и Военно-следственное управление МВД РК центрального региона.

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