Освобожден от должности глава горздрава Алматы

«Серикбол Мусинов освобожден от должности руководителя управления здравоохранения города Алматы», - сообщили в акимате.
Он занимал эту должность с конца ноября прошлого года.
Как отмечается, в Алматы ведется активная реформа в системе здравоохранения, направленная на улучшение оперативного менеджмента медицинских организаций, прозрачности их деятельности, а также удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи.
«Ранее за недостатки, в том числе в указанных направлениях, от своих должностей был освобожден ряд руководителей городских медицинских организаций», - добавили в акимате.
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