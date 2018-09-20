Освобожден от должности глава горздрава Алматы

В Алматы глава управления здравоохранения Серикбол Мусинов освобожден от должности, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Серикбол Мусинов освобожден от должности руководителя управления здравоохранения города Алматы», - сообщили в акимате.

Он занимал эту должность с конца ноября прошлого года.

Как отмечается, в Алматы ведется активная реформа в системе здравоохранения, направленная на улучшение оперативного менеджмента медицинских организаций, прозрачности их деятельности, а также удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи.

«Ранее за недостатки, в том числе в указанных направлениях, от своих должностей был освобожден ряд руководителей городских медицинских организаций», - добавили в акимате.