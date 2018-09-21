Обучаться в университете Малайзии смогут казахстанцы из малообеспеченных семей
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Малазийский университет выделяет гранты для казахстанских абитуриентов
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Малазийский Albukhary International University выделяет гранты для казахстанских абитуриентов из малообеспеченных и многодетных семей, сообщает «Казинформ».

По данным Центра международных программ «Болашак», университет предоставляет бесплатное обучение, проживание и питание для студентов из малообеспеченных семей по программам бакалавриат делового администрирования (Bachelor of Business Administration); бакалавриат в сфере маркетинг (Bachelor of Business Administration in Marketing); бакалавриат в сфере управления человеческими ресурсами (Bachelor of Business Administration in Human Resources).

Сроки подачи документов – до 30 сентября. В конкурсе могут принять участие абитуриенты от 18 до 25 лет.

Albukhary International University регулярно занимает топовые строчки в рейтинге лучших университетов Малайзии.

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