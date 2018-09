Малазийский университет выделяет гранты для казахстанских абитуриентов

По данным Центра международных программ «Болашак», университет предоставляет бесплатное обучение, проживание и питание для студентов из малообеспеченных семей по программам бакалавриат делового администрирования (Bachelor of Business Administration); бакалавриат в сфере маркетинг (Bachelor of Business Administration in Marketing); бакалавриат в сфере управления человеческими ресурсами (Bachelor of Business Administration in Human Resources).

Сроки подачи документов – до 30 сентября. В конкурсе могут принять участие абитуриенты от 18 до 25 лет.

Albukhary International University регулярно занимает топовые строчки в рейтинге лучших университетов Малайзии.