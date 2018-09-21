Минздрав предлагает разграничить непреднамеренные ошибки врачей и халатность

В мажилисе презентовали поправки по вопросам здравоохранения. Депутат Василий Олейник задался вопросом, не вызовут ли послабления медицинским работникам негативный резонанс среди общественности. В свою очередь глава министерства здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, что предлагается разграничить непреднамеренные ошибки врачей и халатность.

«Законопроектом вносятся изменения в административный и уголовный кодексы. Из административного кодекса статья 80 «Несоблюдение порядка, стандартов и некачественное оказание медицинской помощи» предлагается исключить части 1 и 2. Если в результате небрежного или недобросовестного отношения к ним со стороны медицинских работников не повлекло причинения тяжкого вреда, в том числе, если эти действия совершены повторно. Статья 317 уголовного кодекса «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, если в результате этих действий потерпевшему был причинен по неосторожности вред средней тяжести», вы предлагаете из части 1 данной статьи исключить дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, а из части 2 вы предлагаете это дополнительное наказание снизить с 3 лет до года. И в этой связи вопросы. Насколько обоснована такая гуманизация административного и уголовного законодательства, если согласно представленной вами же статистике, в последние годы наблюдается значительный рост врачебных ошибок, в том числе криминального характера?», - спросил Олейник Биртанова.

Он задался вопросом, «не вызовут ли эти изменения и послабления медицинским работникам, так сказать, предоставления им права на ошибку, негативный резонанс среди граждан, общественности, и не скажется ли это на качестве медицинских и фармацевтических услуг нашим гражданам».

В свою очередь глава Минздрава сообщил, что предполагается разграничить непреднамеренные ошибки врачей и халатность.

«В целом министерство здравоохранения выступает за гуманизацию законодательства уголовного в отношении медицинских работников. Но при этом мы в большей степени хотели бы ясность внести в нормативное поле, для того чтобы четко попытаться разграничить случаи непреднамеренных ошибок от ненадлежащего выполнения своих обязанностей. Поэтому в рамках корректировки мы не предлагаем исключить наказание за ненадлежащее выполнение, мы лишь хотели бы исключить, поскольку в действующей редакции написано «несоблюдение стандартов и ненадлежащее выполнение». На самом деле несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи нельзя приравнять к ненадлежащему выполнению и халатности. Поскольку стандарты устанавливаются на основе научных исследований, в результате анализа тысяч случаев пролеченных больных, и они представляют собой усредненный алгоритм предоставления медицинской помощи», - пояснил Биртанов.

Он отметил, чтосегодня в медицине такое инструктивное оказание медицинской помощи невозможно и нигде не применяется, «то есть врачам дается возможность адаптации этих инструкций к индивидуальным особенностям организма».

«Поэтому мы столкнулись с тем, что неправильно трактуется несоблюдение стандартов, поскольку есть ситуации, когда врачи вынуждены не соблюдать стандарты, отклоняться от них, но при этом свыше 300 таких случаев возбуждения уголовных дел в отношении их было. Поэтому это наше желание – именно уточнить и детализировать данные нормы. А что касается ненадлежащего выполнения своих обязанностей и халатного выполнения своих обязанностей, мы как раз ничего не предлагаем», - подчеркнул министр.

Также, по его словам, предлагается исключить из административного кодекса вид наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, так как предусмотрена административная ответственность в случае принесения легкого вреда, «поэтому оно дублируется».

«Что касается занятия должности, мы также считаем, что это завышенные какие-то очень жесткие наказания. Поскольку за, так сказать, небольшие нарушения могут человека лишить в целом шанса, возможности профессиональной деятельности, и участия собственно в социальной жизни общества», - пояснил министр.

«В целом хочу сказать позицию министерства здравоохранения: мы никогда не говорили о том, что хотим вывести медицинских работников из-под какого-то вида ответственности, административной либо уголовной. Оно, конечно, должно быть. Но мы должны придерживаться международных стандартов и стандартов стран ОЭСР, куда мы заявили, что будем вступать. Здесь, наверное, ключевым фактором является не переход от наказательной системы к заявительной. На самом деле, статистики по врачебным ошибкам на сегодняшний день нет. Это только те ошибки, которые выявляются по результатам жалоб, внешнего контроля. Большая часть ошибок, к сожалению, не выявляется, поскольку врачи и медсёстры не заинтересованы в том, чтобы о них заявлять», - отметил Биртанов.

По словам министра, «в соответствии с требованием ВОЗ, вообще понятия врачебная ошибка нет, есть понятие медицинский инцидент».

«Он может быть вызван врачом, лаборантом, рентгенологом, или медсестрой. И об этих инцидентах мы должны заявлять. Соответственно, появляется возможность выявления этих ошибок, исключение их последствий, пока пациент не пострадал, а также принятие мер по повышению компетенций медработников. В связи с этим нами планируется ряд мер, как в этом законопроекте, так и в новом кодексе, которые направлены на то, чтобы в данной системе сделать ключевые преобразования, целью которых является обеспечение качества мед услуг. Опыт многих стран показывает, что внедрение именно системы гласности, заявления и объективного рассмотрения медицинских инцидентов существенно влияет на качество», - заключил глава Минздрава.