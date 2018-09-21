Первую химическую кастрацию проведут в Туркестанской области

Первую в стране химическую кастрацию проведут в Туркестанской области. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в министерстве здравоохранения.

В настоящее время в регионе проходят организационные мероприятия по проведению первой процедуры химической кастрации.

Как сообщается, в целом на проведение таких мероприятий в текущем году было выделено 9,5 млн тенге. Затраты Минздрава на одного пациента в среднем составят 125 тыс. тенге.

Напомним, что химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее вице-министр министерства здравоохранения Лязат Актаева сообщила, что в Минздрав поступила первая заявка на проведение химической кастрации.