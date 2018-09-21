Первую химическую кастрацию проведут в Туркестанской области

В настоящее время в регионе проходят организационные мероприятия по проведению первой процедуры химической кастрации.
Как сообщается, в целом на проведение таких мероприятий в текущем году было выделено 9,5 млн тенге. Затраты Минздрава на одного пациента в среднем составят 125 тыс. тенге.
Напомним, что химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы.
Ранее вице-министр министерства здравоохранения Лязат Актаева сообщила, что в Минздрав поступила первая заявка на проведение химической кастрации.
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