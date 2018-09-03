В минздрав поступила первая заявка на химическую кастрацию

С начала текущего года в министерство здравоохранения Казахстана поступила одна заявка на проведение химической кастрации, сообщила в понедельник в ходе брифинга в правительстве вице-министр профильного ведомства Лязат Актаева. По ее словам, пока кастрация не проведена.

«С 1 января 2018 вступил в силу приказ министерства здравоохранения «О проведении и правилах применения химической кастрации». Соответственно на основе решения суда это мероприятие может быть проведено. Средства из республиканского бюджета предусмотрены. На сегодня поступила одна заявка на проведение химической кастрации на основании решения суда», - сообщила Актаева.

Позже в кулуарах она уточнила, что после решения суда необходимо еще провести заседание врачебно-консультативной комиссии, затем психиатрической комиссии, и только потом будет проведена кастрация. Вместе с тем вице-министр подчеркнула, что «решение суда является основополагающим», и раз есть заявка, значит, кастрация будет проведена.

Напомним, что химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы.