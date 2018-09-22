Президент направил телеграмму с соболезнованиями
  • 180
Назарбаев соболезнует в связи с кончиной президента Вьетнама
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования председателю Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган в связи с кончиной президента Вьетнама Чан Дай Куанга, сообщила пресс-служба главы государства.

«В эти тяжелые дни, разделяя невосполнимую утрату, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семье и близким покойного глубокие соболезнования. Чан Дай Куанг посвятил всю свою жизнь развитию и процветанию Вьетнама, повышению его международного авторитета. Он останется в памяти казахстанцев как видный деятель, внесший значительный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений между нашими странами», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Как сообщалось, президент Вьетнама Чан Дай Куанг после продолжительной болезни скончался в пятницу в ханойском военном госпитале в возрасте 61 года.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане
Новости
Джакишеву отказали в просьбе поехать на похороны матери
Новости
Новые ставки вознаграждения по депозитам вводятся с 1 октября
Новости
Нацбанк лишил лицензии Банк Астаны
Новости
Сенаторы о накопительной пенсии: «Мы сами под себя закладываем бомбу»
Новости
Габит Байжанов назначен секретарем Совбеза