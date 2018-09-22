Назарбаев соболезнует в связи с кончиной президента Вьетнама

«В эти тяжелые дни, разделяя невосполнимую утрату, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семье и близким покойного глубокие соболезнования. Чан Дай Куанг посвятил всю свою жизнь развитию и процветанию Вьетнама, повышению его международного авторитета. Он останется в памяти казахстанцев как видный деятель, внесший значительный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений между нашими странами», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Акорды.

Как сообщалось, президент Вьетнама Чан Дай Куанг после продолжительной болезни скончался в пятницу в ханойском военном госпитале в возрасте 61 года.