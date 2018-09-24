Такое решение принял Конституционный суд
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Президента Молдавии временно отстранили от должности
фото риа новости

Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, сообщает «РИА Новости».

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — заявил председатель суда Михай Поалелунжь.

Как поясняется, ранее премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров – Сильвию Раду на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты и Николая Чубука на пост министра сельского хозяйства и регионального развития. Однако Додон выступил против этих кандидатур, заявив, что у Раду нет медицинского образования, а к Чубуку у него есть вопросы «в области неподкупности».

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.

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