Президента Молдавии временно отстранили от должности

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — заявил председатель суда Михай Поалелунжь.

Как поясняется, ранее премьер Павел Филип предложил Додону кандидатуры двух новых министров – Сильвию Раду на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты и Николая Чубука на пост министра сельского хозяйства и регионального развития. Однако Додон выступил против этих кандидатур, заявив, что у Раду нет медицинского образования, а к Чубуку у него есть вопросы «в области неподкупности».

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством. Указы о назначении новых министров оба раза подписал спикер парламента Андриан Канду.