Мир за ночь 24-25 сентября 2018 года

США и Южная Корея подписали договор о свободной торговле, Венесуэла потребовала от Колумбии, Мексики и Чили расследовать покушение на президента Николаса Мадуро, в расчет стоимости нефти Brent предлагают включить сорта из Центральной Азии, а в Конго число случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло 150. Между тем в Иране задержали 22 подозреваемых в причастности к теракту в Ахвазе, Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа, а в итальянских отелях появились номера для многоженцев.

Президент США Дональд Трамп и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новый договор о свободной торговле между странами, сообщает РБК. Согласно документу, количество автомобилей американского производства, которые допустят на южнокорейский рынок без дополнительных модификаций, с использованием принятых в США стандартов безопасности, увеличится с 25 тыс. до 50 тыс. Также Сеул признает установленные Вашингтоном стандарты по безопасности для окружающей среды и количеству вредных веществ в выхлопных газах, а также согласился изменить свою позицию по поддержке внутренних производителей фармацевтической продукции и «обеспечить справедливое отношение» к товарам из США. Кроме того, страны договорились, что импорт стали из Южной Кореи в США будет ограничен на уровне 70% от объемов с 2015 по 2017 год. Договор с Южной Корей был подписан на фоне нежелания Китая вести с США торговые переговоры.

Венесуэла настаивает на том, чтобы Колумбия, Чили и Мексика провели расследование возможной причастности своих дипломатов к неудавшемуся покушению на президента Николаса Мадуро, сообщает ТАСС. «Мы просто ждали и пока еще ждем, что министерства иностранных дел [Колумбии, Чили и Мексики] скажут, что проведут расследование», - заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, власти Венесуэлы «просто хотят, чтобы было проведено расследование того, почему [задержанный участник покушения на Мадуро по кличке] Морфей получил инструкции следовать в посольства Чили и Мексики». Между тем ранее правительства Колумбии, Чили и Мексики отвергли эти обвинения, назвав их «необоснованными». Покушение на главу Венесуэлы с использованием беспилотников с грузом взрывчатки было совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа. Число причастных к этому, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.

Агентство S&P Global Platts объявило о начале консультаций относительно будущего североморской нефтяной марки Brent. В частности, участники отрасли изучают возможность включения в расчет ее цены сортов из Центральной Азии, Западной Африки и США, пишет РБК. Так, Platts предлагает два основных изменения для расчета котировок Brent. Первое заключается в том, чтобы включать в методику расчета не только цены, действующие в терминалах Северного моря, но и стоимость поставок в Роттердам. Второе – агентство предлагает включать в корзину сорта нефти, добываемой за пределами Северного моря, а также нефть, поставляемую в Роттердам. В числе возможных вариантов расширения корзины – нефть Statfjord, Gullfaks (месторождения Северного моря), CPC Blend (Центральная Азия), WTI Midland (США), Qua Iboe и Forcados (Западная Африка). Platts ожидает отзывы участников рынка о своих предложениях до 10 декабря. Цена Brent является основой для ценообразования многих других сортов нефти.

В провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго (ДРК) с конца июля болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), заразились 150 человек, из них 100 человек умерли, сообщает ТАСС. По данным Минздрава страны, по состоянию на 24 сентября из 150 поступивших сообщений 119 подтверждены, 31 считаются «вероятными». Из 100 умерших у 69 наличие вируса Эбола подтверждено лабораторными исследованиями. Выздоровел 41 заболевший. Между тем за минувшие сутки был подтвержден 1 случай БВВЭ в городе Чомия. Заболевший помещен в центр здравоохранения в городе Кассеньи. По данным минздрава, с 8 августа были вакцинированы 11563 человека, контролю на БВВЭ подверглись почти 5,4 млн человек. Нынешняя вспышка БВВЭ в Конго уже 10-я по счету.

В Иране задержали 22 человек, причастных к теракту на военном параде в городе Ахваз, сообщает «РИА Новости». По данным иранского министерства разведки, удалось идентифицировать террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом. Кроме того, были задержаны 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке. У задержанных изъяты взрывчатые вещества, оружие и средства связи. Напомним, теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. По последним данным, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», имеющая связи с Саудовской Аравией.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа, пишет РБК. Как сообщила в Twitter мэр французской столицы Анн Идальго, городской совет единогласно проголосовал за присуждение этого титула Сенцову. «Олег Сенцов теперь почетный гражданин города Париж. Спустя несколько месяцев после того, как его портрет появился перед мэрией и многими муниципальными управами, мобилизация Парижа в поддержку режиссера продолжается», - написала она. Акция с размещением плакатов с изображением Сенцова на административных зданиях Парижа, на которых звучали призывы освободить украинского режиссера, была организована в июле. Ранее, в середине сентября, крупнейшая фракция в Европарламенте – Европейская народная партия – выдвинула Сенцова на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, вручаемую лицам, которые внесли «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов. Суд признал режиссера виновным и в августе 2015 года приговорил к 20 годам лишения свободы.

В итальянской Флоренции 15 отелей ввели номера для многоженцев, пишет газета «Известия». Номера называются muslim-friendly. В них в холодильниках отсутствует алкоголь, но можно найти халяльные продукты. Помимо таких номеров для мужчин, в отелях есть номера с молитвенными коврами и компасом, указывающим направление к Мекке. Таким образом владельцы отелей пытаются адаптироваться к потребностям клиентов-мусульман и получать с этого больше прибыли. Флоренция является одним из самых популярных направлений у арабских туристов наряду с Римом, Миланом и Венецией.