В Бишкеке задержали лидера ОПГ из Казахстана

Оперативными службами МВД Кыргызстана в Бишкеке задержан гражданин Казахстана, являющийся лидером боевого крыла транснациональной преступной группировки и находящийся с 2015 года в международном розыске по линии Интерпола за совершения ряда особо тяжких преступлений, сообщается на сайте МВД Кыргызстана.

Как сообщается, сотрудникам УБОП-СКМ МВД поступила оперативная информация, что на территории Кыргызстана скрывается некий мужчина по имени Макс, которого, возможно, разыскивают за совершение тяжких преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что он является гражданином Казахстана.

«По оперативным данным, Ниязов Мурат 1979 года рождения является лидером боевого крыла транснациональной преступной группировки, в преступной среде отличается особой жестокостью», - уточнили в МВД КР.

В Казахстане Ниязов заочно осужден на 12 лет за совершение преступлений, предусмотренных ст. 194, 367, 262 УК РК (вымогательство, создание организованной преступной группировки), и с 2015 года находится в международном розыске по линии Интерпола по инициативе казахстанского КНБ.

«22 сентября 2018 года при проведении спецоперации сотрудниками УБОП СКМ МВД КР, при поддержке бойцов СОБР МВД на территории г.Бишкек задержан вышеуказанный фигурант международного розыска по линии МОУП - Интерпол гражданин Республики Казахстан Ниязов Мурат. Задержанный на основании ст. 94 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. О факте задержания проинформирован инициатор розыска», - сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.