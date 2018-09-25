Программе развития регионов присвоен статус государственной

Правительство Казахстана актуализировало программу развития регионов до 2020 года и присвоило ей статус госпрограммы. Такое решение было принято во вторник в ходе заседания правительства.

Как напомнил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, для системного развития регионов в 2014 году была принята единая программа развития регионов до 2020 года. В единую программу были интегрированы положения программ «Развитие регионов», «Развитие моногородов», «Ақбұлақ», «Модернизация ЖКХ», «Доступное жилье 2020», а также проект программы развития малых городов. На реализацию документа в 2015-2017 годах было выделено 1,20 трлн тенге, освоено 1,17 трлн тенге или 99,1%.

«На 2018 год выделено 194,3 млрд тенге. Из них из республиканского бюджета 132,7 млрд тенге, освоено за 8 месяцев текущего года – 75,6 млрд тенге», - проинформировал о суммах министр.

Сулейменов также отметил, что в прошлом году утверждена новая система госпланирования, в рамках которой все правительственные программы необходимо утвердить в статусе государственных программ.

«В этой связи проведена работа по переформатированию действующей правительственной программы развития регионов до 2020 года как государственной программы с актуализацией ее задач, целевых индикаторов, показателей результатов и мероприятий», - объяснил изменение статуса документа глава Миннацэкономики.

«В рамках государственной программы предлагается решить следующие направления: развитие функциональных городских районов, развитие территорий, не входящих в состав функциональных городских районов, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Актуализированы целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы развития регионов», - рассказал Сулейменов.

В частности, будет продолжена работа по дальнейшему обеспечению населения централизованным водоснабжением в городах и селах. По поручению президента в проекте госпрограммы расходы на развитие систем сельского водоснабжения доведены до 100 млрд тенге, также усилен механизм развития систем водоснабжения с переходом на рациональные и эффективные пути водообеспечения населения.

«Так, по итогам 2019 года обеспеченность централизованным водоснабжением в городах составит 97%, в селах – 62%», - сообщил министр.