Чиновников Карагандинской области обязали ездить на автобусах

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на аппаратном совещании поручил своим заместителям, а также руководителям управлений и акиму Караганды регулярно ездить в общественном транспорте, сообщает «Казинформ» .

«Чистота, регулярность, качество и вежливость обслуживания – все это надо продолжать контролировать. Поручаю подготовить график: разбейте по маршрутам, начиная от моих заместителей, руководителей управлений, чтобы ездили в общественном транспорте. И акима Караганды включить туда тоже, пусть ездит со своими заместителями», - потребовал Кошанов.

Кроме того, чиновники должны будут описать каждую свою поездку, а аким области будет еженедельно получать сводный отчет. Таким образом глава региона намерен улучшить качество обслуживания пассажиров общественного транспорта.

Также Кошанов поручил акиму Караганды продолжить контроль за внедрением системы электронной оплаты проезда. Как рассказал аким города Нурлан Аубакиров, система полностью будет запущена в декабре.

«Мы откорректировали списки всех льготников, получателей социальной помощи. Заключили договор с «КаР-Тел» на подачу интернета. С сентября начали работу, связанную с обслуживанием системы. Будут работать около 300 человек: программисты, диспетчеры, контролеры и электрики. В принципе, монтаж оборудования мы завершили. В декабре систему полностью запустим», - сказал Аубакиров.

О планах внедрения системы электронного обилечивания в Караганде впервые заговорили осенью 2017 года. В июне 2018 года установили первые терминалы, которые начали работать в тестовом режиме.