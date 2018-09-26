Мир за ночь 25-26 сентября 2018 года

Трамп призвал страны бороться с социализмом, а его хвалебная речь о самом себе рассмешила участников Генассамблеи Организации Объединенных Наций, Порошенко рассчитывает на отправку в Донбасс миротворческой миссии ООН, Абрамовичу отказали в виде на жительство в Швейцарии. Тем временем спецслужбы США арестовали гражданина Китая по обвинению в шпионаже, а в Северной Ирландии появятся экскурсии по местам съемок «Игры престолов».

Президент США Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал все страны бороться с социализмом, сообщает РБК. «Социализм и коммунизм везде приносят страдания, коррупцию и упадок. Жажда власти социалистов ведет к экспансии, вторжениям и подавлению. Страны мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он несет», - заявил Трамп. Говоря о негативном влиянии социализма, президент привел в пример Венесуэлу – по его словам, республику покинули около 2 млн человек из-за «страданий, которые принес им социалистический режим». «Не так давно Венесуэла была одной из самых богатых стран в мире. Сегодня социализм обанкротил богатую нефтью страну и ввергает ее народ в нищету», - отметил американский лидер.

Между тем, как пишет газета «Известия», начало выступления президента США Дональда Трампа зал встретил смехом. Больше всего участников рассмешило заявление американского лидера о том, что меньше чем за два года он достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. «Не ожидал такой реакции, но это нормально», - прокомментировал смех зала Трамп. Также сообщается, что президент опоздал на собственное выступление.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на отправку в Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН, сообщает ТАСС. «Уверен, что имеющая мандат ООН международная миротворческая миссия с единственной четкой целью восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности может иметь решающее значение для прекращения страданий украинцев», - заявил Порошенко, выступая на мероприятии высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества» на полях 73-й сессии Генассамблеи. Он констатировал, что запрос украинской стороны о направлении соответствующей миссии ООН в Донбасс «не был удовлетворен». В Киеве, по его словам, выполнение данного запроса расценивают как проверку способности ООН «действовать в сложной конфликтной ситуации». Ранее, 5 сентября 2017 года, президент РФ Владимир Путин предложил при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик разместить миссию ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом, по его словам, это должно произойти при отводе сторонами конфликта вооружений. Позже Путин отмечал, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.

Власти Швейцарии отказали российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в получении вида на жительство из опасений, что его пребывание в стране может представлять «угрозу общественной безопасности» и нанести «репутационный ущерб», сообщает Русская служба ВВС. Абрамович подавал прошение еще в ноябре 2017 года. Тогда миграционная служба Швейцарии обратилась в федеральную полицию страны, чтобы выяснить позицию ведомства по предоставлению Абрамовичу вида на жительство. В ответе полиции содержались утверждения о том, что в отношении бизнесмена имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его швейцарские активы могут якобы иметь «частично нелегальное происхождение». Между тем юристы бизнесмена заявили о намерении судиться с теми, кто распространил, по их мнению, ложную информацию о бизнесмене. Весной этого года Роман Абрамович столкнулся с трудностями при продлении британской визы, после чего получил израильское гражданство, которое дает ему право посещать Великобританию без визы.

В Чикаго спецслужбы США арестовали гражданина Китая Цзи Чаоцюня по обвинению в шпионаже, сообщает ТАСС. «Цзи Чаоцюнь, 27-летний гражданин Китая, проживавший в Чикаго, был арестован сегодня в Чикаго по обвинению в предполагаемой деятельности на территории США в качестве нелегального агента КНР», - сообщила во вторник пресс-служба министерства юстиции США. Отмечается, что Цзи Чаоцюнь действовал в США «по заданию высокопоставленного сотрудника разведки из министерства государственной безопасности провинции Цзянсу, которое является отделением министерства государственной безопасности КНР». Задержанный должен был передать ему данные о восьми людях, чтобы в будущем завербовать их. Среди них инженеры и ученые из Китая, работающие в США. Некоторые из них выступали в качестве подрядчиков для Пентагона.

В следующем году в Северной Ирландии появятся экскурсии для туристов по местам съемок популярного сериала «Игра престолов», сообщает «РИА Новости». Эти места станут туристическими достопримечательностями. Также в планах организация туров на студию Linen Mill Studios в городе Банбридж, где будет представлен реквизит со съемок: костюмы, оружие, декорации. Туризм в Северной Ирландии уже давно процветает в том числе и благодаря «Игре престолов»: там есть тематически автобусные туры, специальные карты и приложения для телефонов, в музее Ольстера в Белфасте открыт гобелен, посвященный ключевым моментам эпоса, а в заведениях по всему региону расположены несколько резных дверей по мотивам шоу. «Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, снятый по серии романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р.Р. Мартина. В следующем году выйдет заключительный восьмой сезон шоу.