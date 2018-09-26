89% алматинцев поддержали реформу МВД

Исследовательская компания «Лаборатория проектов» провела обзорный опрос общественного мнения на тему «Организация работы полиции в Алматы». В опросе приняли участие 200 человек. 89% респондентов высказались за необходимость реформы МВД, при этом 81% горожан считают себя абсолютно незащищенными правоохранительными органами.

«В ходе исследования выяснилось, что за последний год со случаями, требующими участия полиции, сталкивались 69% опрошенных. Самые частые причины обращения в правоохранительные органы: кража и аварии/ДТП (38% и 37% респондентов соответственно обращались в полицию по данным фактам), на втором месте факт вымогательства/взяточничество (23%). Замыкает лидирующие позиции мошенничество, с ним в нашем городе столкнулось 16% респондентов. Большинство респондентов (82%) оценили работу полиции в целом, как плохую (44%) или очень плохую (38%). Очень хорошо отозвались о работе сотрудников правоохранительных органов лишь 2% опрошенных», - говорится в сообщении по результатам опроса.

Уточняется, что плохую оценку работе полиции значительно чаще давали те, кто столкнулся с необходимостью обращения в органы за последний год (45%). С безразличием сотрудников к результату, отсутствием у них стремления решить проблемную ситуацию столкнулись 73% опрошенных. 57% опрошенных отметили неприемлемое отношение сотрудников к гражданам (грубость, высокомерие, угрозы, т.п.), 54% указали на трудности с дозвоном на номер 102. Некомпетентность полицейских отметили 52% респондентов, на долгое ожидание приезда сотрудников полиции пожаловались 49% опрошенных. Факт коррупции отметили 4% участников опроса. Лишь 19% опрошенных жителей города (почти каждый пятый жител) знают своего участкового инспектора лично либо заочно.

«Наибольший уровень доверия алматинцы выразили сотрудникам по чрезвычайным ситуациям (48% респондентов) и сотрудникам департамента по противодействию экстремизму (22%), а наименьшее доверие – сотрудникам уголовно-исполнительной системы (5%)», - отмечается в результатах опроса.

Большинство алматинцев считают, что зачастую сотрудники полиции сами нарушают правила (86%) и используют служебное положение в личных интересах (80%). 59% респондентов отметили, что полиция не решает проблемы на дорогах. Среди качеств, присущих сотрудникам МВД, опрошенными были отмечены взяточничество (63%), высокомерие (60%), безразличие (56%) и непрофессионализм (51%). Лидирующими положительными качествами сотрудников полиции стали опрятность и готовность оказать помощь (по 21%), а также храбрость (19%).

В целом, по итогам опроса, 81% алматинцев считают себя абсолютно незащищенными правоохранительными органами, а по мнению 89% опрошенных, МВД в Казахстане нуждается в реформе. При этом 86% респондентов заявили о готовности оказывать содействие сотрудникам МВД при нарушении или наступлении инцидента.

Исследовательская компания «Лаборатория проектов» основана в 2013 году и специализируется на проведении собственных и коммерческих социологических и маркетинговых исследований на основе web-технологий. Компанией уже реализовано 90 исследований в разных отраслях.