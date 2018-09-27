ЕЭК установила квоту на ввоз вьетнамского риса в 2019 году

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды длиннозернового риса из Вьетнама и продлила действие антидемпинговой меры на графитированные электроды из Индии, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Длиннозерновой рис из Социалистической Республики Вьетнам ввозится в страны Союза по нулевой ставке таможенной пошлины в рамках реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. Общий объем тарифной квоты в соответствии с Соглашением составляет 10 тыс. тонн.

Кроме того, коллегия ЕЭК продлила действие антидемпинговых мер на индийские графитированные электроды, используемые в печах. Действующие размеры антидемпинговой пошлины были установлены в декабре 2012 года и составляют 16,04% от таможенной стоимости в отношении электродов компании HEG Limited и 32,83% – на товары фирмы Graphite India Limited и других производителей.

Как отметили в ЕЭК, действующая антидемпинговая мера в период с 2013 по 2016 годы позволила улучшить ряд производственно-экономических и финансовых показателей этой отрасли экономики в странах Союза. В частности, объем производства электродов в ЕАЭС увеличился на 11,3%, а объем их реализации на рынке Союза – в 2,7 раза.

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом было подписано в мае 2015 года в Бурабае. Казахстан ратифицировал Соглашение в феврале 2016 года. В соответствии с нормами документа, по большинству товаров устанавливается беспошлинный режим торговли между странами ЕАЭС и Вьетнамом.