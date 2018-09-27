За август нацвалюта ослабла на 4,8%
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С начала года тенге ослаб на 9,4% - Нацбанк
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

С начала 2018 года тенге ослаб на 9,4%, а за август – на 4,8%, сообщили в Национальном банке Казахстана.

«В августе 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 348,21-363,43 тенге за доллар США. На конец августа 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 363,43 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 4,8% (с начала года ослабление на 9,4%). Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил $16,3 млрд (увеличение за месяц на 10,5%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – $3,9 млрд (увеличение на 35,5%), объем операций на внебиржевом валютном рынке – $12,4 млрд (увеличение на 4,4%)», - говорится в сообщении финрегулятора.

По данным Нацбанка, в августе население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 343,9 млрд тенге на нетто-основе, что на 4,5% ниже по сравнению с августом 2017 года. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 71,1% или 244,6 млрд тенге, российских рублей – 21,0% или 72,3 млрд тенге, евро – 7,5% или 25,8 млрд тенге.

«По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года расходы на покупку долларов США снизились на 17% при увеличении расходов на приобретение российских рублей – на 56,1% и евро – на 46,5%», - отмечается в сообщении.

Между тем в сентябре курс доллара достигал почти 381 тенге. Так, 11 сентября доллар на бирже торговался по 380,97 тенге.

По итогам утренних торгов 27 сентября курс доллара составил 361,63 тенге.

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